Žena ostala u šoku: 'Najbolja prijateljica nije došla na pogreb moje majke, a razlog je nevjerojatan'

Imati iskrenog prijatelja jedan je od najvećih blagoslova u životu. No, i najčvršća prijateljstva znaju ponekad biti na kušnji, posebice u stresnim situacijama, poput osobnih tragedija. Kada se suočimo s velikim osobnim gubitkom, poput smrti voljene osobe, od prijatelja očekujemo podršku, razumijevanje i blizinu. Ipak, ponekad se dogodi da nerazumijevanje ili sitnice zasjene ono što je doista važno pa se odnosi počnu urušavati. Upravo takva situacija izazvala je burne reakcije kada je jedna žena podijelila svoju priču na internetu. Ona se, piše, People, sukobila s najboljom prijateljicom nakon što je saznala zašto nije došla na pogreb njezine majke.

Na Redditu je 28-godišnjakinja objasnila da joj je majka preminula od raka prije tri mjeseca. 'To me jako me pogodilo jer sam oduvijek bila bliska s mamom, pogotovo nakon što sam sa 21 godinom rodila svoje prvo dijete', napisala je, dodavši da joj je majka bila glavna potpora, i financijska i emocionalna. 'Moja majka je bila nevjerojatna žena koja je činila sve što je mogla za mene i sve oko sebe.'

Sin njezine prijateljice imao je rođendan tjedan dana nakon majčine smrti. 'Nisam išla na njegov rođendan iz očitih razloga, ali sam ujutro nazvala da mu čestitam', napisala je. Do dana pogreba, koji je bio kasnije, nije se čula s prijateljicom, niti je znala planira li ona doći na sahranu. Pokušala ju je nazvati, no prijateljica nije odgovarala pa je odustala. Na kraju nije došla ni na pogreb, a žene se nisu vidjele gotovo dva mjeseca. Kada su se napokon našle, autorica objave je pitala prijateljicu zbog čega se drži na distanci, i ostala zatečena odgovorom.

'Rekla mi je da je ljuta jer nisam čestitala njezinom sinu rođendan', napisala je. 'Zbog toga mi se nije javljala i zato nije došla na pogreb.' Kada ju je podsjetila na telefonski poziv, prijateljica je rekla da se toga ne sjeća i da je trebala staviti objavu na društvene mreže, a ne samo čestitati preko telefona. 'Pitala sam je je li ozbiljna s obzirom na to kroz što sam prolazila, a ona je zauzela obrambeni stav i rekla da bih ja isto reagirala. Nazvala sam je sebičnom jer nema obzira prema mojoj situaciji, a podsjetila sam je i da sam ipak čestitala djetetu. Ustala je, otišla iz moje kuće i rekla da sam bezobrazna što sam je nazvala sebičnom.'

Sada joj, kaže, prijateljica šalje poruke u kojima i dalje tvrdi da je ona kriva za svađu te navodi kako očekuje ispriku. Ipak, žena vjeruje u suprotno pa se obratila članovima Reddit za mišljenje, gdje je većina stala na njezinu stranu.