Želite ukloniti mrlje s jastuka i vratiti mu svježinu? Treba vam samo jedno sredstvo

Jastuci se često zanemaruju prilikom pranja rublja, a tu grešku trebate ispraviti što prije. Kako vrijeme prolazi, tako jastuci mogu postati leglo bakterija, sline i znoja, što dovodi do ružnih žutih mrlja koje je teško ukloniti. Međutim, stručnjak za pranje rublja David Smith iz tvrtke Down and Feather podijelio je kako vratiti prijašnju svježinu jastucima i ukloniti te tvrdokorne žute mrlje, piše Express.

"Postoji nekoliko isprobanih i testiranih metoda koje mogu pomoći u smanjenju ili uklanjanju žutih mrlja s vaših jastuka i jastučnica, a mnoge od njih mogu se postići svakodnevnim kućnim potrepštinama", rekao je. Iako se izbjeljivač može činiti kao očigledan izbor za izbjeljivanje jastuka, ipak se ne preporučuje jer može izazvati oštru kemijsku reakciju koja slabi vlakna i oštećuje tkaninu. Umjesto korištenja izbjeljivača, koji nije učinkovit u rješavanju mrlja na tkanini, postoje sigurnije, prirodnije alternative koje čine čuda, poput vodikovog peroksida.

Smith je objasnio da je vodikov peroksid njegovo pravo rješenje za tvrdokornije mrlje koje se mogu ukloniti u samo 10 do 15 minuta. "Pomiješajte jednake dijelove vodikovog peroksida i vode. Utapkajte otopinu na zamrljana područja, ostavite nekoliko minuta, a zatim isperite vodom", objasnio je Smith. Mješavinu prvo isprobajte na malom, skrivenom području jastuka da biste bili sigurni da neće oštetiti tkaninu. Vodikov peroksid može se koristiti za mnoga druga čišćenja, poput mrlja na posteljini ili fugama između pločica.

Smith je predložio da svoju umrljanu bijelu posteljinu iznesete van kad je relativno sunčano vrijeme. "Sunčeva svjetlost može pomoći u prirodnom izbjeljivanju i osvježavanju jastuka. Nakon tretiranja mrlja ili pranja, objesite jastuke na izravnu sunčevu svjetlost da se osuše. Povremeno ih okrenite za ravnomjernu izloženost i provjerite jesu li potpuno suhi prije ponovne upotrebe", zaključio je Smith. Vaši jastuci trebali bi ponovno biti bijeli, svježi i čisti i osigurati vam ugodan san.