Zbog svojeg se načina života našla na meti feministkinja: 'Muž me plaća da mu budem domaćica'

Alyssa "Ally" Dee (28) dala je otkaz na poslu da bi postala tradicionalna žena ili "tradwife". Muž joj plaća 100 dolara tjedno da kuha i čisti za njega. "Muž me zapošljava da brinem o domu. To je najbolji posao koji sam ikada imala", priznala je Alyssa koja ohrabruje druge žene da slijede njezin primjer za svoj budući financijski uspjeh. Svoj stil života redovito dijeli s više od 182.000 pretplatnika na YouTubeu, piše New York Post.

Alyssa je svog 51-godišnjeg supruga Toma upoznala kada su oboje bili u vojsci te su počeli izlaziti dok je ona radila i studirala. Tada nije ni slutila da će svoje karijerne ambicije staviti na čekanje u korist domaćeg života. Nakon što su se zaručili, Alyssa nije mogla ne osjetiti da njezin dragi želi malo više pažnje prema domu i sebi. "Imala sam tihu sumnju da bi našoj vezi koristilo ako ostanem kod kuće", rekla je 28-godišnjakinja. S Tomom je u vezi dvije i pol godine, a sada čekaju svoje prvo dijete.

Alyssa je svoju ideju da bude domaćica iznijela suprugu koji je u početku oklijevao. "Iskreno, mislio sam da želim fizičarku-triatlonku, to je bio moj način razmišljanja", rekao je Tom. Unatoč prvotnoj suzdržanosti, Tom je ipak odlučio isprobati ovu romansu u stilu 1950-ih. Prema dogovoru, profesionalna domaćica plaćena je oko 100 dolara tjedno da bi se mogla počastiti "grickalicama i kavom" uz povremeni šoping. "Riješili smo se svih njezinih kreditnih kartica i otvorili smo nove kreditne kartice pod mojim imenom i tako sada mogu vidjeti sve njezine kupovine. Ona stvarno ne traži puno stvari, prilično je financijski disciplinirana", rekao je Tom.

Tom je bio oduševljen tradicionalnim dogovorom i smatra da mu je omogućio da vodi mirniji život bez stresa. "Dok nisam stupio u vezu s Ally, nisam ni znao koliko je divno imati tradicionalnu vezu u kojoj postoji podijelila po spolovima. Pružam dom, zaštitu i opskrbu, a ono što tražim zauzvrat je podrška i čista kuća", objasnio je 51-godišnjak. Odustajanje od posla također se pokazalo kao blagodat za Alyssu. "Sada zarađujem više nego kad sam bila u vojsci. Alternativa je ići na pravi posao s pravim šefom. Imajte na umu da je to muškarac koji se ne brine za vas. On vas može sutra otpustiti, a moj muž mene ne bi otpustio", rekla je.

Njezin zaokret u karijeri stavio ju je na metu feministkinja koje su je nazvale lijenom i optužile da je samo zanima novac, a da to krije ispod "cjenjenijeg" zanimanja. "Na Redditu postoje feministkinje koje me mrze, od kojih su većina neudate i starije od 30 godina”,. Mislim da je feminizam bio potpuno nepotreban i da je to pokret za nadmoć žena", rekla je Alyssa. No, dodala je i da također dobiva mnogo pozitivnih komentara od žena koje se osjećaju kao da su napokon viđene.

Tradicionalna supruga inzistirala je da na kraju želi "da žene znaju da imaju druge opcije." "Mislim da većina modernih veza nije sretna, muškarci se ponašaju kao žene, žene se ponašaju kao muškarci, a kad se okupe imaju stvarno neuravnoteženu dinamiku", zaključila je. S njom se slažu i druge "tradwifes" koje svoj način života smatraju lijepim predahom od "woke" ideologije za koju tvrde da je preuzela zapadno društvo.