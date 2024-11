Spiritualistica podijelila šokantnu teoriju: 'Feministice žele iskorijeniti muškarce'

Tijekom proteklog tjedna, otkad je Donald Trump najavljen kao sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pokreti poput sve raširenijeg 4B pokreta zauzeli su naslovnice medija. Mnoge žene u SAD-u koje su glasale za demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris, reagirale su ljutnjom i strahom zbog mogućnosti da će njihova tjelesna autonomija biti ugrožena dodatnim ograničenjima prava na pobačaj, piše Daily Star.

Uz to, republikanski komentator Nick Fuentes izazvao je žene na internetu objavom na X-u (Twitteru) 'tvoje tijelo, moj izbor', što je kod nekih žena izazvalo interes za pokret 4B. On je potekao iz Južne Koreje kao odgovor na epidemiju rodno uvjetovanog nasilja, a žene koje mu se priključuju zavjetuju se na suzdržavanje od seksualnih i romantičnih odnosa s muškarcima. Neki tvrde da je upravo zbog tog pokreta Južna Koreja postala zemlja s najnižom stopom nataliteta u svijetu.

I dok se mnoge žene priklanjaju ovom, navodno feminističkom trendu, jedna savjetnica za veze i spiritualistica tvrdi da bi to moglo imati štetne posljedice za cijelo čovječanstvo. Iryna Wood, osnivačica aplikacije Gemini Near Me, posvećene ljubavi prema sebi i odnosima, snažno vjeruje da će ovaj pokret naštetiti ženama, muškarcima i svijetu kakav poznajemo.

Iryna, koja ima magisterij iz psihologije i veliko iskustvo u spiritualnom znanju, smatra da žene koje slijede pravila 4B pokreta žrtvuju vlastito zadovoljstvo samo kako bi napakostile muškarcima.

'Kako se ovaj moderni radikalni pokret razlikuje od muškog ponašanja? Ne razlikuje se. Te žene žele biti muškarci, dok njihova prava snaga leži u ženstvenosti, njihovoj naslijeđenoj snazi, mudrosti, energiji i talentima koje posjeduju. Po mom mišljenju, '4B' nije feministička organizacija - nego grupa koja iz mržnje prema muškarcima, iz straha, želi ukloniti muškarce', izjavila je Irvna.

'Zamislite gracioznog labuda koji želi postati nespretni medvjed. Priroda je sve stvorila s razlogom. Žena je moćna i mudra na svoj način! U 21. stoljeću imamo pravo na slobodu govora, obrazovanje i sve profesije. Bit feminizma je ostvarena. Sve što ide dalje od toga vodi ka iskorjenjivanju muškaraca - i, u konačnici, samog čovječanstva. Ovo je prikriveni rat maskiran kao žrtvovanje. Žene su prekrasne takve kakve jesu! Nije im potrebna apstinencija, negativnost ili mržnja. To im uništava energiju, šteti planetu i negativno utječe na kulturu spojeva, te ugrožava sljedeće generacije', tvrdi spiritualistica.

U korejskom jeziku B je prefiks i izgovara se 'bi', što znači 'ne' na engleskom. Postoje četiri B prema kojima je pokret i dobio ime: bisekseu – ne seksu s muškarcima, bihon – ne braku s muškarcima, bichulsan – ne rađanju i biyeonae – ne izlascima s muškarcima. Slijedeći ove smjernice, žene se nadaju da će svojim zavjetom bojkotirati sustav za koji drže da ih potlačuje. Vjeruju da će izbjegavanjem braka i veza s muškarcima spriječiti prijetnju koju muškarci predstavljaju za žene.

