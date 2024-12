'Zbog izgleda ne smijem doći na božićnu večeru. Cure se boje da ću im ukrasti dečke'

"Zabranili su mi pristup božićnoj večeri jer žene misle da ću ukrasti njihove muškarce. Brinu se da bih mogla dovesti u iskušenje njihove muževe i dečke", objasnila je 34-godišnja Marina Smith, bivša pobjednica Miss Bumbum iz São Paula u Brazilu, piše New York Post. Zbog toga će ove godine praznike dočekati sama. "Da, ja sam prekrasna žena, ali to nije razlog da me itko izostavi", rekla je Marina.

Čini se da blagoslov očaravajuće ljepote dolazi i s darom i s kletvom. "Dečko jedne moje prijateljice rekao mi je da je stvorena WhatsApp grupa za božićnu zabavu, a ja nisam u njoj. Rekao je da su u grupnom chatu moji prijatelji raspravljali o svojoj zabrinutosti zbog moje prisutnosti na večeri", objasnila je Marina koja nema partnera što joj ograničava izlaske i putovanja s prijateljima jer oni izlaze sa svojim partnerima. "To što sam sama i lijepa za njih je postalo nesigurnost", dodala je. Unatoč svom zavodljivom stilu, koji često pokazuje u uskim modnim kreacijama, Marina tvrdi da nikada ne bi pokušala zavesti dečka prijateljice.

"Odijevam se da se osjećam dobro. Problem nije u meni. Ja sam žena puna poštovanja, posebno prema njihovim vezama. Mislim da je to bila ljubomora s njihove strane", rekla je. Zbog cijele situacije, Marina je rekla da bi odmah odbila poziv ako je bivša ekipa u zadnji tren pozove na druženje. "Nadam se da se neće predomisliti i pozvati me jer je moj odgovor 'ne'! "Namjeravam se suočiti s njima i reći im nekoliko istina. Nekada sam slijepo vjerovala svojim prijateljima, ali oni očito nisu vjerovali meni", objasnila je te dodala da je to šteta jer će oni izgubiti izgubiti najboljeg prijatelja kojeg su mogli imati.

Marina nije jedina koja je doživjela neugodnosti zbog svog zavodljivog izgleda. Sabrina Low (23) je objasnila da je izbačena s vjenčanja svog prijatelja zbog svog požudnog izgleda. "Nevjesta je objasnila da je bila zabrinuta da bih mogla privući previše pažnje zbog svoje vitke figure i da ne bi izgledalo dobro da stalno stojim pored nje na oltaru", zaključila je Sabrina.