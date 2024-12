Na medenom mjesecu su im odbili karticu: Onda je žena saznala muževu dobro čuvanu tajnu

Iako bi medeni mjesec trebao biti odmor iz snova, jednoj se ženi brzo pretvorio u noćnu moru. Nakon što su otputovali, bankovna kartica njezinog muža prestala je raditi što ju je natjeralo da nazove banku u njegovo ime da bi riješila problem. Međutim, razlog odbijanja kartice nije mogla zamislit ni u najluđim snovima, piše Mirror.

Priču je na Redditu podijelila djelatnica banke. "Prije nekoliko godina radila sam za veliku američku banku. Dobila sam poziv od vrlo uznemirene žene koja je objasnila da su ona i muž na medenom mjesecu te da im ne radi kartica. Pitala je što nije u redu s nama", počela je djelatnica priču. Vidjela je da na računu nije ženino ime, već samo muževo. "Onda mi je dala muža na telefon, on je verificirao svoje podatke, a zatim mi rekao da pričam s njegovom ženom. Oh, prijatelju, da barem to nisi učinio", nastavila je djelatnica.

Vidjela je da je račun potpuno prazan i očekivala je neugodnosti. Muž je u pozadini počeo vikati i govoriti koliko je njegova banka loša i da stvaraju probleme niotkuda. Djelatnica je pokušala objasniti da na računu nema novca, no žena je odbijala povjerovati u to i govorila je da je zadnji put kad je provjerila tamo bilo 4900 funti. "I onda vidim. Izgleda da postoji založno pravo države Teksas zbog neplaćene alimentacije", objasnila je djelatnica.

Žena je samo zbunjeno ponovila "neplaćena alimentacija za djecu", a muž je u pozadini postao još glasniji. "Nikad im nisam rekao da to mogu učiniti!", vikao je bjesni muž. "Imaš djecu?", upitala ga je žena i to je bilo zadnje što je djelatnica banke čula. Ljudi su ostali šokiranim ovom pričom. "Taj je brak očito na dobrom početku!", komentirao je jedan korisnik. Drugi je savjetovao ženi da se vrati kući s medenog mjeseca bez muža da bi poništila brak.

"Jednom mi je nazvala jedna mlada dama. Nikada to neću zaboraviti. Imala je oko 10 tisuća funti na računu i nazvala je jer kartica nije radila. Pogledao sam račun i vidio da je stiglo založno pravo od 43 tisuće za neplaćenu alimentaciju za dijete zajedničkog nositelja računa. Upravo je bila dodala dečka na račun i ništa od tog novca nije bilo njegovo, a nije joj ni rekao za svoje probleme. To je bila skupa lekcija koju je morala naučiti. Iznenađujuće, podnijela je to dovoljno dobro, tek kada je spustila slušalicu čuo sam kako počinje plakati", podijelio je slično iskustvo treći korisnik.