Zaton: Na plaži i hrvatski Batman za kojeg se raspitivao James Bond

U idiličnom Zatonu, na Mulu Porat, turist se na kupanju nasluša svjetskih priča! Vrte se tu imena domaćih, susjeda, kupača s ove plaže, koji su se družili čak i s Peléom, a za njih se raspitivao i James Bond. Mali Zaton, ali za velike priče.

Dva reprezentativca SAD-a

– Stric Mirko Liverić, eto ga odmara na Kuntradi, a omiljen mu je upravo Mul Porat, igrao je u Cosmosu, dijelio svlačionicu s Peléom i Franzom Beckenbauerom! Bio je i reprezentativac Amerike, kao i susjed Njego Peša! Mi smo u Zatonu imali više nogometnih reprezentativaca SAD-a nego možda i neke američke države, Arizona ili Teksas! – veselo govori glumac Alen Liverić, čija obitelj ovdje živi od pamtivijeka.

Ivan Miljković, prvi čovjek zatonskog turizma, iglumac riječkog HNK Alen Liverić, čija obitelj ovdje živi od pamtivijeka, uz spomenik pralji

Glumac riječkog HNK, čak i osnivač danas slavne grupe Laufer, koji je svojedobno glumio svećenika na Dubrovačkim ljetnim igrama u Edipu, nastavlja priču:

– Iako sam igrao u stotinama predstava, televizijskih serija i snimio niz filmova, a za "The Last Well" sam dobio nagrade za najboljeg glumca na festivalima u Milwaukeeju i Orlandu, najmilija mi je činjenica da se za mene raspitivao i sam James Bond! Film "Ničiji sin", kada je bio nominiran za Oscar, u komisiji je ocjenjivao i slavni Pierce Brosnan te za mene pitao: "Tko vam je ovaj?" pa dodao "Jako talentiran glumac!" Pa gdje ću ljepšu pohvalu?! Od toga mi je draže samo činjenica da sam dao glas u svim crtanim filmovima o Batmanu, upravo glavnom glumcu, pa se s pravom može reći da sam hrvatski Batman – smije se Liverić pa uskače u more.

Prvi čovjek turizma ovog mjesta, Ivan Miljković, otrčao je lani i kultni Newyorški maraton pa veselo na plaži prepričava dojmove iz Velike Jabuke.

– U Zatonu nas je zimi možda četiri stotine, a u New Yorku je 2000 Zatonjana! Uh, kakvu sam podršku imao, stotine domaćih su me podržale, došli su i obitelji Peroš, Peša, Patrk, Liverić, Pavlović... Navijači iz Zatona skupili su se na Long Islandu, mahali mi, a zgodno je što sam trčao čak i kroz – Bronx! Tamo rijetko tko zalazi, a cilj je bio u Central Parku.

Koji je bio tempo?

– 5:48, otrčao sam za četiri sata i sedam minuta. Tu u Zatonu trčim kroz Vlaku, Dražnik, uz plažu Jaz, pa plažu Pliša, sve do centra pa uz crkvu Blažene Djevice Marije pa prema kući. Inače, sedam godina sam igrao lutriju za maratonski broj na toj najslavnijoj utrci pa ga lani napokon i dobio. Guštao sam – govori Miljković.

Podigli spomenik pralji

Njih dvojica u mjestu organiziraju i festivale, lani su gostima prikazivali Alenov film "Divljaci", a ove godine, 9. kolovoza gostuje Peđa Gvozdić s predstavom "Pračovjek". Srijedom se u Zatonu na plaži Jaz prikazuju animirani filmovi, mališani uživaju.

Novitet u mjestu je i Spomenik pralji, hommage zatonskim bakama koje su upravo na plažama prale rublje. Gosti dolaze desetljećima.

– Violinistica Danica Neuvirt Koren u mjestu ljetuje 27 godina te organizira za naše đake ljetnu glazbenu školu, pa se ispred crkve ljeti sviraju Mozartovi klavirski koncerti i Vivaldijevi koncerti za violinu. Naši je mladi Zatonjani obožavaju – govore domaći.

Obnavlja se i kula Kaštelina, koja je domaće branila od Turaka, nedaleko je i destilerija Mashtel, u kojoj susjed Šime i Edvin proizvode liker od maraške, smokve i rogača, ali i zatonski gin i rakije. Mjesto je poznato po sjajnim kampovima, najveći i najpoznatiji je Zaton Holiday Resort, koji je, kada je otvoren 1982., bio među prvima na Jadranu, a danas su tu i apartmani, glamping, restorani, sadržaji za djecu. Kampovi su i Peroš i Dionis, a poznati restorani Antika, Marinero i Jaz.

– Imamo u malom mjestu sve vrste plaža, a ono što mnogi ne znaju, a mi smo itekako ponosni, što crkva Svetog Nikole, u kojoj se krunilo prema predaji sedam kraljeva, i koja je simbol naše zemlje, nije u Ninu, već u – Zatonu! Pogledajte na kartu, vidjet ćete, naša je! – ponosni su domaći.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 10 Događanja 9 Opskrbljenost 8 Autohtonost 9 Opći dojam 9

Ukupno 91