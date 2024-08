Restoran Marinero, Zaton: Crni rižoto i dagnje na buzaru

Marinero je za putnika ili turista koji prolazi kroz Zaton, na idealnoj poziciji, jer samo treba dati - žmigavac, i eto te u restoranu. Marin je vlasnik, pa otuda i - naziv. I ulica u kojoj se nalazi, Zadarska, govori kamo put dalje vodi. Na meniju ima, za one gladne, što god požele, od salate s hobotnicom, srdela, crnog rižota od sipe, ćevapa, sve do bifteka, ramsteka, do vegetarijanskog menija. Peku se na žaru i brancini, orade, kuhaju škampi i dagnje na buzaru.

17.07.2024., Zaton - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Za dvoje Večernjakovih reportera, uz bocu Radenske, jedna pizza Marineru (15 eura) i rižoto od sipe (18 eura) račun za ručak - 39,50 eura. Hrana je fina, na terasi ima dovoljno vjetra koji će ohladiti gosta na ovoj ljetnoj žegi, a restoran je lako pronaći. Uostalom, mnogi koji voze ovom cestu, kraj njega su prošli stotine puta. Trebali su i stati.

17.07.2024., Zaton - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL