'Zašto se moja supruga dere na mene?' Stručnjaci savjetuju što učiniti u ovim situacijama

Iako može biti teško utvrditi razlog iza izljeva bijesa vaše supruge, a još teže odlučiti kako reagirati, stručnjaci kažu da je važno obratiti pažnju na obrasce i ponašanja koja su dovela do toga da povišeni tonovi postanu uobičajeni u vezi, piše Best life online. Ako ste se ikada zapitali: "Zašto moja supruga viče na mene?", pročitajte ključne uvide terapeuta.

Vikanje je emocionalni ispad i vapaj za pomoć. "Iako to nije idealno, normalno je da određena količina vikanja prati odnos, osobito u najstresnijim i emocionalno intenzivnim trenucima," kaže Niloufar Esmaeilpour, registrirana klinička savjetnica i osnivačica Lotus Therapy. Istodobno, važno je prepoznati ovo ponašanje kao "emocionalni ispad i vapaj za pomoć," objašnjava savjetnica za veze i brak Kim Hardy. "Iako je vikanje nezdrav odgovor, ono je obično znak dubljih problema," kaže Hardy. "Kad žena viče, to znači da je dosegla prag strpljenja i odlučila pojačati glas kako bi izrazila frustraciju."

Da biste otkrili korijenski uzrok problema, važno je razumjeti što je dovelo do ovog emocionalnog odgovora. Evo pet čestih odgovora na pitanje: "Zašto moja supruga viče na mene?" Osjeća se preopterećeno. Svi znamo da svakodnevni život može izazvati stres kod bilo koga. "Na primjer, vaša supruga možda osjeća preopterećenost poslom, kućanskim obavezama ili drugim odgovornostima," napominje Marissa Moore, terapeutkinja za parove i vlasnica Mending Hearts Counseling. Kao rezultat toga, ona može ‘posegnuti’ za vikanjem jer je preopterećena i pod stresom.

“To je čest okidač jer je lako osjećati da nema drugog načina za ispuštanje nakupljenih emocija," kaže Moore. Esmaeilpour se slaže i dodaje da bi financijski problemi također mogli igrati ulogu. "Financijski stres također može držati parove u stanju stalne napetosti, pa se javljaju svađe oko svakodnevnih troškova, dugoročnih štednji ili financijskih odluka vrlo čestim," objašnjava.

Možda se osjeća kako da ju ne čujete dok vam govori… Posvećujete li dovoljno pažnje svojoj supruzi i trudite li se razumjeti njezine osjećaje? Ako viče, možda nije tako. "Ako vaša supruga osjeća da se njezine misli i osjećaji ne priznaju, mogla bi vikati kako bi bila sigurna da je čujete," objašnjava Moore. Frustracija se lako nakuplja kad se netko osjeća da ga uopće ne slušate, slaže se Carlos Escobar, klinički direktor Real Recoveryja. "S vremenom, vaša supruga može početi osjećati da mora vikati kako bi izrazila svoje osjećaje," kaže Escobar.

Postoje neriješeni sukobi. Vikanje vaše supruge možda nema nikakve veze s nedavnim događajima. "Stari problemi mogu se vući i ponovno pojaviti, što dovodi do intenzivnih nesuglasica," upozorava Moore. "Uobičajeno je da parovi imaju neriješene sukobe koji se pojačavaju u stresnim trenucima." Kad se ti problemi ponovno pojave, April Crowe, licencirana socijalna radnica iz Paramount Wellness Retreata, kaže da je uobičajeno da se nesuglasice "pretvore u vikanje." Možda imate probleme s komunikacijom u vezi. Partneri s različitim stilovima komunikacije mogu se češće naći u žestokim svađama. "Ako je vaša supruga izrazito komunikativna, a vi ste povučeniji, to može dovesti do nesporazuma i frustracije," objašnjava Moore. "Zbunjenost može dovesti do pojačanih emocija, što rezultira vikom," dodaje Crowe.

Neke osobe koriste vikanje kao obrambeni mehanizam. Ponekad vikanje vaše supruge možda nema veze s vama ili vašom vezom. Umjesto toga, ono bi moglo biti obrambeni mehanizam razvijen zbog prošlih trauma ili naučenih obrazaca ponašanja, objašnjava Moore. "Prošla iskustva, bilo iz djetinjstva ili prethodnih veza, mogu utjecati na trenutne reakcije," kaže ona. Čak i ako je vikanje uobičajeno u vašoj vezi, to ne umanjuje negativan utjecaj koji može imati. "Vikanje vrlo brzo može narušiti brak," upozorava Esmaeilpour. "Svaka takva epizoda jača zid između supružnika, uništavajući povjerenje i bliskost." S vremenom, stalno vikanje u braku može jednog partnera učiniti nesigurnim u izražavanju svojih misli. "Ovo može na kraju dovesti do emocionalnog povlačenja, zamjeranja i prekida komunikacije," objašnjava Esmaeilpour. Jednom kad temelji veze budu narušeni, bit će teže rješavati buduće sukobe, dodaje Moore.

Kako vikanje utječe na djecu? Ako imate djecu, stalno vikanje u vašoj vezi može stvoriti ozbiljne probleme i za njih. "Djeca su vrlo osjetljiva na interakcije svojih roditelja," upozorava Moore. "Svjedočenje vikanju može ih učiniti tjeskobnima, uplašenima i nesigurnima." Djeca koja odrastaju u nestabilnim obiteljskim okruženjima također mogu nastaviti taj obrazac nezdrave komunikacije. "Ovo ih može naučiti da je vikanje normalan način rješavanja sukoba, što može utjecati na njihove buduće veze i emocionalno blagostanje," dodaje Moore.

Kad vaša supruga viče, može biti teško odrediti kako reagirati. Srećom, stručnjaci nude ključne savjete kako smireno riješiti situaciju. Prepoznajte da je ljuta. Jedna od najvažnijih stvari koju možete učiniti jest priznati njezin bijes, savjetuje Nina Batista, licencirana terapeutkinja specijalizirana za veze i traume. "Možete reći nešto poput: 'Vidim da si jako ljuta zbog ovoga. Možemo li razgovarati o ovome bez da povisujemo ton i govorimo vođeni samo emocijama?' Ovo potvrđuje njezine osjećaje, ali i daje do znanja da želite smiren razgovor," objašnjava Batista. "Ovaj pristup može pomoći da se osjeća shvaćenom i uvaženom."

Ponovite što vam govori. Važno je pokazati da ste spremni aktivno slušati dok je uzrujana. "Pokažite svoju iskrenu želju da razumijete uzrok njezine frustracije," kaže Nancy Landrum, savjetnica za veze iz Millionaire Marriage Cluba. "Najbolji način da pokažete tu iskrenost jest da ponovite što govori, ali u neutralnom tonu glasa. Nastavite ponavljati dok ne osjeti da ste je čuli i razumjeli," predlaže Landrum. Suzdržite se od vikanja. Kad vaša supruga viče, ključno je da "ostanete smireni i ne reagirate ljutnjom," savjetuje Escobar. Drugim riječima, nije potrebno imati dva povišena glasa u istoj prostoriji. "Trebali biste izbjegavati eskalaciju situacije uzvraćanjem vikanja ili obrambenim ponašanjem," upozorava Escobar. "Umjesto toga, pokušajte razumjeti glavni uzrok njezine frustracije. Ovaj pristup može pomoći u poticanju zdrave komunikacije i smanjiti vjerojatnost budućih sukoba."

Ako se stalno suočavate s vikanjem u tolikoj mjeri da je to postao obrazac u vašem odnosu i ometa zdravu komunikaciju, vrijeme je da potražite stručnu pomoć. "Ako primijetite da se svađe sve više pogoršavaju i postoji stalna nemogućnost konstruktivnog rješavanja sukoba, možda je vrijeme da se obratite terapeutu," kaže Joseph Cavins, licencirani terapeut i klinički direktor Southern California Sunrise Recovery Centera.

Na kraju, važno je prepoznati razliku između vikanja i verbalnog zlostavljanja. Oni su "različiti po svojim namjerama i učincima," objašnjava Cavins. "Vikanje se ponekad događa tijekom žestoke rasprave kada ljudi ne mogu kontrolirati svoje emocije; obično uključuje povisivanje glasa bez namjere da se nekoga povrijedi." S druge strane, verbalno zlostavljanje je "stalni obrazac ponašanja usmjeren na dominaciju ili manipulaciju nad nekim putem omalovažavajućih komentara i drugih negativnih metoda," kaže Cavins.

