Pitali Hrvate što ih najviše izbacuje iz takta kod žena: Odgovori će vas iznenaditi!

Jedan je korisnik na hrvatskom Reddit kanalu postavio vrlo zanimljivo pitanje koje je potaknulo veliku raspravu u komentarima. Naime, napisao je: ‘Što vas kod vaše žene naživcira? Što je ono na što joj prešutite a najradije bi planuli i skinuli joj sve sa neba? Mene: njeni su svetinja, a u svetinju se ne dira; moji su zlo i ajmo im uskratiti posjete/druženje/viđanje sa unucima’.

‘Kad normalno radiš onda nisi ambiciozan. Kad puno radiš onda te nikad nema i dosadan si i fali joj pažnje’, komentirao je jedan, a drugi dodao: ‘Njeno baratanje vremenom. Svugdje stigne, ima uvijek dovoljno vremena. Mrzim kasniti negdje i onda ona kvoca što ju požurujem i uvijek dođemo negdje na knap ili kasnimo. Onda bude vidiš da smo stigli na vrijeme nisi me morao požurivati’.

‘Kad laže, izmišlja, okrivljuje me za nešto što nije istina, odbija seks 365 dana u godini, kad je nezahvalna, ne zna se ispričati kad zezne i generalno je ku*ka prema meni. Inače je ok. Sad kad je bivša’, piše treći.

‘Kad pročitam ovakve stvari onda osvijestim koliko sam sretan što imam ženu kakvu imam. Ovo vaše je horor, a ne brak’, priznaje idući.

‘Kad ne posluša moj savjet, jer zašto ja uvijek moram biti u pravu i eto pizdarije’, piše jedan, a drugi se nadovezuje: ‘Toplo - hladno ponašanje’. ‘Više ništa . Hvala bogu, osjećam se olakšano otkad smo se rastali. Sada sam opet slobodan i uživam u tome’, kaže idući.

‘Svaka svađa se svodi na to da će uzeti djecu i otići i onda ja budem (riječ koju god želite iskoristiti) takav da ju molim da to ne napravi jer ja bez svoje djece ne mogu niti jedan dan, govorim sve što želi čuti, radim sve što želi samo da ih ne uzme. O kakvim svađama glupim je riječ da je to strašno. Radim apsolutno sve, apsolutno sve po kući, ne postoji niti jedna stvar koju ne radim. Napravila je sa mnom točno ono što je htjela i drži me u šaci. Samo mali dio problema’, pojada se jedan od korisnika.

‘Živcira me ogromna količina ženske kozmetike koje je prepuna kupaonica jer svaki put kad je nešto na akciji kupi hrpu toga, a ne stigne potrošiti na vrijeme. Isto tako hrpa beskorisnih skupih stvari za bebe koje su overpriced samo zato što su za bebe i zauzimaju bezveze mjesto, ali reklame i marketing su uvjerile moderne roditelje da im sve to treba. Ako je prvo dijete ispalo super bez tih stvari ispast će i drugo’, piše jedan.

‘Kad je predobra, samo ugađa, radi sve kaj želiš...onda ne znaš dal si što zaje*ao, dal je ona nešto kriva, dal sumnja u mene radi nečega pa da me omekša i nađe grijeh ili je stvarno takva ponekad?!’, dodaje idući.

‘Ja sam sretan čovjek (s drugom ženom)! Normalno da mi nekad ide na živce sa svojim pizdarijama, ali idem i ja njoj isto tako! Seksualni život nam je bajka stvarno. Povremeno imamo seks s drugim ljudima (swingamo) i uživamo u tome oboje, nema varanja, skrivanja mobitela, brisanja ljubavnih poruka od ljubavnice ili ljubavnika prije ulaska u kuću...razgovaramo otvoreno o svemu, a ne kao 99% ljudi u braku koji na primjer ne smiju spomenuti/prokomentirati neku drugu žensku na ulici ili negdje, i obrnuto, a da ne izbije opći rat do krvi! Ja bez problema dok sjedimo na kavi zajedno kažem da bi polizao pi*ku ili šu*ak nekoj ‘prepi*ki’ koja možda prolazi ispred nas, ili ona može reći da bi se poje*ala s nekim tipom koji stoji za šankom i da joj je napet. I to Vam je uglavnom to ljudi! E i da ne zaboravim, volimo se nenormalno jako! I još nešto, zajedno smo 15 godina…’, dijeli jedan.

‘Najviše mi smeta što kad se posvađamo ne bira riječi što izgovori samo da bi dokazala da je ona u pravu i ispravna. Isto tako, od kad smo dobili klinca mi više ne postojimo’, dodaje sljedeći, a netko se nadovezuje: ‘Kod moje bivše, dugo pamćenje, zajedljivost i sitničavost. Nemam ni približno toliki kapacitet radne memorije da pamtim sve te silne propuste i skretanja s puta da ravnopravno pariram u raspravama kad krenu’.

‘Neću se praviti pametan, ali čitam ove vaše komentare i ne mogu u glavi da zamislim da su vam to žene. Pa ljudi moji što ste vi radili dok ste hodali? Zar niste pokazivali karakter? Ili u nas može biti samo da muško je glavni, da zlostavlja ženu ili da žena odlučuje o svemu? Nema ništa između? Zna se koje stvari su normalne, tako bi trebali graditi ne samo vezu, brak, već sve stvari u životu. Jedino objašnjenje da ste se vjenčali radi reda? Zašto se ne razvedete, zašto dozvoljavate te stvari? Ili pak vi niste ispravni? Jer ja ne mogu zamisliti da mislite da ste ispravni, da imate normalno razmišljanje, a da trpite ove stvari’, zaključio je jedan.

