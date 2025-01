Zašto biste češće trebale ne nositi grudnjak? Provjerite koje su dobrobiti

Znanstvenici nemaju čvrst stav u raspravi grudnjak vs. bez grudnjaka. No, kada je riječ o nenošenju grudnjaka, postoji nekoliko mogućih prednosti. Postoji razlog zašto se skidanjem grudnjaka na kraju dana osjećate tako dobro, krv u vašim grudima slobodno cirkulira jer vam grudi više nisu stisnute. Ovo se posebno odnosi na one koje nose krivi broj grudnjaka, pa ih većinu dana – steže. Studija iz 2018. sugerira da nošenje grudnjaka ograničava pokretljivost ramena, pa bi odricanje od njega moglo pomoći, piše greatist.com.

Što češće ne nosite grudnjak, to ćete se s vremenom osjećati ugodnije. U početku može biti neugodno, ali velika je vjerojatnost da ćete se na to naviknuti nakon nekog vremena. Osim toga, ako ste navikli spavati s grudnjakom, neka istraživanja sugeriraju da biste mogli bolje spavati kad ga se riješite.

Vjerojatno ste barem nekada primijentili kožne izrasline od trljanja grudnjaka o kožu na istom mjestu previše puta... Odbacivanje grudnjaka može vam pomoći izbjeći dio tog trenja ili iritacije kože, ili vam barem pružiti pauzu od toga. Bez stiskanja grudnjaka, vaši prsni i leđni mišići mogu se aktivirati, prirodno podupirući grudi. Ova povećana aktivacija mišića može dovesti do boljeg tonusa s vremenom. Osim toga, dopuštanje da se grudi slobodno kreću može poboljšati cirkulaciju i limfnu drenažu, što potencijalno može ublažiti nelagodu i smanjiti rizik od problema poput mastalgije (bol u grudima). Imajte na umu, potrebno je više istraživanja kako bi se u potpunosti razumio pravi opseg ovih prednosti, a njihov učinak može varirati ovisno o vašem tipu tijela i načinu života.

Postoje i neki nedostaci nenošenja grudnjaka. Osobama s većim grudima (košarica C i više) nenošenje grudnjaka s vremenom može pridonijeti opuštanju grudi, no većina glavnih čimbenika za opuštanje ipak je povezana s: težinom tkiva dojki, indeksom tjelesne mase (BMI), višestrukim trudnoćama, genetikom, promjenama u težini i pušenjem.

Još jedan mogući nedostatak za osobe s većim grudima - bolovi u leđima. Nošenje pravilno prilagođenog grudnjaka može pomoći u ublažavanju pritiska na leđa. Naravno, pravilno prilagođen i udoban grudnjak također može držati grudi na mjestu tijekom dana, pomažući vam da se lakše krećete i vježbate.

