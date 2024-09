Zaljubila se u svog ljubavnika, a sada on ne želi ostaviti svoju suprugu jer je - alkoholičarka

Jedna se žena obratila savjetnici za odnose iz The Suna zbog složene situacije u kojoj se našla. Naime, muškarac s kojim je u vezi ne želi napustiti svoju suprugu jer se boji da će njezina borba s alkoholizmom završiti tragično. Sada se pita treba li ga i dalje čekati. On tvrdi da je voli i da želi biti s njom, ali ga strah od supruginog samodestruktivnog ponašanja sprječava da poduzme idući korak. Žena ima 34 godine i s njim je u vezi već tri godine, dok on ima 41.

Njihova je priča započela na društvenim mrežama, gdje su se najprije sprijateljili prije nego što su se upustili u intimnu vezu. Isprva nije spomenuo da je oženjen, a istina je isplivala tek kad je postavila pitanje zašto je nikad ne poziva kod sebe. Tada joj je sve priznao, no ona je već bila zaljubljena u njega.

VEZANI ČLANCI:

On tvrdi da nije planirao aferu i da ga njegova supruga, zbog problema s alkoholom, više ne privlači. Preuzeo je ulogu njezinog skrbnika, ali ona nije voljna potražiti pomoć. Muškarac joj je rekao da planira otići, no nije mogao precizirati kada, tvrdeći da je to neizbježno. Iako su prošle godine, ništa se nije promijenilo. Naprotiv, njegova supruga sada pije još više, a on ostaje zaglavljen u toj situaciji.

Žena ga voli i zamišlja ga kao oca svoje djece, no sada se boji da bi mogla zauvijek čekati da on ostavi svoju suprugu. Dio nje se pita, ako je on zaista voli, zašto već nije otišao.

VEZANI ČLANCI:

Deidre odgovara: Vaš partner se nalazi u teškoj situaciji, ali mora shvatiti da nije odgovoran za odluke svoje supruge. Jedino ona može odlučiti potražiti pomoć kako bi se suočila s alkoholizmom. Nažalost, čak i ako ostane, ne može jamčiti da će ona prestati piti. Važno je zapamtiti da imate jedan život i da, ako želite djecu, nemate beskonačno puno vremena za čekanje. Razmislite o postavljanju vremenskog ograničenja i recite mu da, ako se situacija ne promijeni, ne možete ostati u ovakvoj vezi. Čak i ako on odluči otići, njegova supruga može i dalje utjecati na vašu buduću vezu.

Žena ispričala: 'Suprug me vara s istom ženom deset godina i ne želi ju ostaviti!'