Za neke biste se mogli iznenaditi: 8 ljetnih komada koji mogu naštetiti vašem zdravlju

Stvari koje svakodnevno nosimo, osobito ljeti, mogle bi ozbiljni škoditi našem zdravlju. Iako se kaže da za ljepotu treba trpjeti, ponekad je vlastito zdravlje ipak potrebno staviti ispred ljepote. Probleme bi nam mogle predstavljati mnoge omiljene stvari, od grudnjaka do traperica, piše The Sun.

Liječnica opće prakse, dr. Philippa Kaye, redovito odgovara na pitanja o tome kako odjeća utječe na zdravlje. "Puno pričam o grudnjacima, jer vidim mnogo žena s bolovima u grudima zbog neprikladnih grudnjaka", kaže liječnica.

"Cipele su ključni dio naše garderobe koje igraju glavnu ulogu u zdravlju i pokretljivosti naših stopala, tako da odabir pogrešnih može biti štetan za naša stopala", rekla je podijatrica Heather Smart.

Ovo je 8 stvari koje bi mogle šteti vašem zdravlju, a da toga niste ni svjesni:

Uske traperice: Uvlačenje u ovakve traperice može učiniti da se osjećate vitko, no uski pojas trapera oko struka može pogoršati nadutost. Ako preko uskih gaćica ili bodija obučete još i pripijene traperice, u pregibima prepona može vam postati vruće i znojno, što povećava rizik od gljivičnih kožnih infekcija.

"Svi imamo bakterije i gljivice na koži, ali one vole toplo, vlažno okruženje", rekla je dr. Kaye. Rješenje su opušteniji modeli traperica ako patite od nadutosti. Odijevanje uskih komada trebate svesti na minimum, osobito po toplijem vremenu. "Vaša odjeća bi trebala pristajati vama, a ne vi odjeći", rekla je Kaye.

Loši grudnjaci: Čak osamdeset posto žena nosi grudnjake koji im loše pristaju, kaže dr. Kaye. U većini slučajeva veličina naramenica je prevelika, a veličina košarica premala. Nedostatak potpore grudima može dovesti do bolova u vratu, ramenima i grudima, a vaše držanje može postati pogrbljeno jer vas težina vuče naprijed.

Također, žica u grudnjaku može uzrokovati ranice ako se urezuje u kožu. Dr. Kaye je objasnila da, ako vam grudnjak pravilno odgovara, ne bi trebao boljeti cijeli dan, niti biste trebali osjećati potrebu da ga skinete čim dođete kući. Savjetuje da se veličina grudnjaka izmjeri u trgovini ili online.

"Trebalo bi pristajati i biti paralelno cijelim putem oko tijela. Ne bi trebalo ići prema gore kao tužan osmijeh ili visiti na leđima. Ako košarice zijevaju, onda je grudnjak prevelik, a ako imate četiri grudi jer se urezuje, onda je premali. Ne biste trebali moći staviti više od jednog prsta ispod pojasa, inače je prelabav", objasnila je liječnica.

Kupaći kostimi: Gornji dio bikinija trebao bi vam pružati dovoljnu potporu, posebno ako se aktivno krećete po plaži, a obavezno ponesite suhi bikini za presvlačenje. "Predio prepona i ispod grudi često se ne suše brzo", primjećuje dr. Kaye.

Sjedenje u mokrom kupaćem kostimu može stvoriti toplo i vlažno okruženje u kojem bakterije i gljivice bujaju, što povećava rizik od gljivičnih infekcija poput kandidijaze, bakterijskih infekcija kao što su infekcije mokraćnog sustava, te iritacije kože.

Odjeća za oblikovanje tijela: Odjeća koja oblikuje figuru i uvlači trbuh može pogoršati probavne smetnje i refluks kiseline te učiniti da se osjećate sitije brže nego inače, jer vaše tijelo ne može normalno naduti i proširiti se. Ako odjeća pritišće vaš prsni koš, mogli biste osjećati nedostatak daha.

"Više ste skloni pregrijavanju kada nosite bilo što tijesno ispod odjeće", upozorila je dr. Kaye. Toplinska iscrpljenost može biti ozbiljna i može dovesti do toplinskog udara, što je medicinska hitnost. Ako odjeća za oblikovanje ili korzeti pritišću živce u zdjelici, mogli biste osjetiti utrnulost ili trnce u bedrima, stanje poznato kao meralgia paresthetica. Takvu odjeću sačuvajte za posebne prilike i budite svjesni zašto je nosite.

Tange: Tanke tange mogu biti diskretne ispod odjeće, no zbog tankog materijala mogu dovesti do iritacije. "Preporučujemo da gaćice imaju pamučno međunožje jer je pamuk prirodno vlakno, pa je manja vjerojatnost da ćete se znojiti", objasnila je dr. Kaye. To znači manje iritacije i sprječavanje stvaranja vlažnog okruženja u kojem se bakterije i gljivice mogu razmnožavati.

Balerinke: 'It' cipele iz sredine 2000-tih, ponovno su se vratile na velika balerinke su se vratile, a na veliku žalost mnogih podijatara. Osim što nude malo potpore za stopala, abnormalna raspodjela pritiska glavni je razlog zašto mogu štetiti našim stopalima.

"Balerinke imaju mnogo uži, čvršći fit u usporedbi s drugim cipelama, što ih drži na stopalima dok hodamo. To povećava pritisak na vrhove i bočne strane prstiju te jastučiće stopala, što može uzrokovati bolne kurje oči i žuljeve", objasnila je Heather koja preporučuje tenisice kao najbolji izbor obuće.

"Tenisice u stilu za trčanje s debelim, zakrivljenim, podstavljenim potplatima idealan su izbor jer pružaju potporu stopalu, apsorbiraju udarce i štite stopala od ozljeda uzrokovanih prekomjernim naprezanjem", objasnila je.

Visoke potpetice: S obzirom na to koliko visoke potpetice mogu uzrokovati bolove u stopalima, nije iznenađujuće da ih mnogi smatraju modnim promašajem. Takve cipele tjeraju stopalo u luk koji, osim što uzrokuje kurje oči i žuljeve, može povećati rizik od mišićno-koštanih stanja poput metatarzalgije, koja uzrokuje bol u jastučiću stopala.

Također, kod nošenja visokih potpetica mogu se pojaviti stanja koja utječu na živce između prstiju (Mortonova neuroma) ili zglobove (capsulitis). "Što ih više nosite i što je peta viša, to će stanje vjerojatno biti gore", kaže dr. Kaye.

Japanke: Iako su osnovna oprema za plažu i bazen, ova ljetna obuća nudi malo potpore i time povećava rizik od kurjih očiju, žuljeva i bolnih ispucalih peta. "Nedostatak potpore oko pete znači da se ona previše pomiče tijekom hodanja. To uzrokuje razdvajanje kože i stvaranje bolnih pukotina na koži", rekla je Heather. Ako ovo ljeto nosite japanke, pobrinite se da hidratizirate stopala.