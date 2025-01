Uz mast gospodina Andrije opet hodam!

Gospodin Vitomir iz Čilipa jako je zadovoljan djelovanjem Prirodne ljekovite masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije Berakovića i htio mu je osobno i javno zahvaliti.

- Prezadovoljan sam i zahvalan. Preporučujem biljne ljekovite proizvode OPG Beraković. Uzmite, probajte, nemate što izgubiti. Sve je sto posto prirodno, ručno rađeno, ne košta puno, a može učiniti čudo – kaže ovaj zadovoljni korisnik Prirodne ljekovite masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije.

- Slučajno sam saznao za Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka, gledajući reklame na internetu. Pročitao sam svjedočanstva ljudi i vidim da je to nešto ozbiljno, OPG Beraković. Rekao sam, nemam što izgubiti, naručit ću tu mast jer imam velikih problema, možda mi pomogne. Radim u zračnoj luci, moj posao iziskuje dosta kretanja, a nekoliko dana prije nego što sam saznao za ovu ljekovitu mast, počela me jako boljeti noga. Zato sam tražio sam preko interneta da saznam o čemu se radi, da nije trn u peti ili nešto slično. Činilo mi se da sutradan neću moći na posao, razmišljao sam da trebam uzeti bolovanje... to me zabrinulo. Međutim, pročitao sam za Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka, gospodina Andrije i naručio si. Već treći dan, nakon što sam se dva puta dnevno mazao, ja sam hodao, išao na posao normalno. Još sam osjećao na tom dijelu tabana mjesto gdje me je boljelo, ali sam hodao. Nastavio sam se mazati idućih mjesec dana i evo, hodam normalno. Krema dosta dugo traje, iako sam se mazao redovito, dva do tri puta dnevno – svjedoči gospodin Vitomir.

Uz to što puno hoda na poslu, on se puno kreće i u slobodno vrijeme. Bavi se kampiranjem i pješačenje i hodanje mu je jako važno. Zato mu je još važnije da ga noga prestane boljeti, a upravo to se dogodilo, kaže: - Uz ovu mast noga mi je „proradila“.

Kako mu je bilo bolje, odlučio je probati što će se dogoditi ako ne maže nogu dva-tri dana. – Bilo mi je toliko dobro da sam pomislio kako možda više i ne trebam mazati. Međutim, dva dana nakon što sam se prestao mazati nisam mogao ustati iz kreveta i stati na noge koliko me boljelo. Došao sam taj dan na posao, boljelo me, nisam znao što ću. Čim sam popodne došao kući, odmah sam namazao obje noge i legao, a nakon neka tri sata vidim da mi je bolje. Navečer sam opet namazao i sutradan sam išao na posao normalno, kao da mi nije ništa. Odlučio sam da ću se mazati koliko god bude trebalo i naručio sam još jednu kutiju Prirodne ljekovite masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije – priča gospodin Vitomir.

Povjerenje u kvalitetu ljekovitih biljnih proizvoda OPG Beraković, gospodina Vitomira potaknulo jeda odluči probati i druge njegove proizvode, poglavito ljekovite biljne tinkture, budući da ima problema sa srcem i pije terapiju koju mu je propisao liječnik.

- Prije nekoliko godina, radeći ljeti na vrućini, dobio sam rane na preponama. To je bio jako veliki problem, a trebao sam se i dalje kretati, pa sam išao liječnici koja mi je preporučila neke kreme protiv gljivične infekcije. To je pomagalo dok opet nisu došle velike vrućine, pa sam se opet morao mazati. Međutim, velike vrućine, to je bilo upaljeno, crveno, koža je potamnila, pa sam se pitao što se događa. Ona kaže: „Ništa, samo nastavite s mazati kremom koju sam propisala“. I, nekidan mi je palo na pamet, pa kad sam došao s posla, okupao se, odlučio sam da se neću mazati kremom koju mi je preporučila liječnica, nego sam uzeo Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka – nastavlja svoje svjedočenje gospodin Vitomir, te kaže: - U tri dana namazao sam se dvaput i evo, nakon samo nekoliko dana ne mogu vjerovati što se dogodilo, koliko mi je bolje. Nije da je to sasvim nestalo, nego se ta tamna boja kože povukla. Odlučio sam da ću se i dalje mazati s vremena na vrijeme i siguran sam da ću uz Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije riješiti i taj problem! Drugima također preporučujem da isprobaju ovaj ljekoviti i učinkoviti biljni pripravak.



PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 LJEKOVITIH BILJAKA

otklanja bolove u zglobovima, kralježnici i mišićima uzrokovane iščašenjima i puknućima, artritisom i gihtom, križoboljom ili reumom .

pomaže kod upaljenih i proširenih vena, hematoma

kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze

umiruje i otklanja hemoroide, posljedice opekotina

sprječava i otklanja dekubitus

uklanja ciste na dojkama

služi za njegu ispucalih ruku i peta, liječenje sportskog stopala i gljivica na raznim dijelovima tijela

liječi glavobolju i migrene

Uporaba: umasirati na bolno mjesto odnosno oštećenu kožu nekoliko puta dnevno

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!





ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€





ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

UNUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD HRENA

PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

