Umjesto igračaka, Duje (11) već godinama za rođendan traži hranu za napuštene životinje

Duje Dželajlija iz Daruvara ovih je dana proslavio 11. rođendan, a njegova proslava se uvelike razlikovala od proslava kakve inače imaju njegovi vršnjaci. Naime, umjesto igračaka i sličnih darova, Duje je od svojih prijatelja zatražio da mu za rođendan donesu – hranu za životinje. A njima uopće nije bio problem udovoljiti slavljenikovoj želji jer ona je ista posljednjih pet godina. Naime, još od svojeg sedmog rođendana Duje skuplja donacije za utočište za napuštene i nezbrinute životinje Grgin konak koje se nalazi na Bilogori, kod mjesta Donje Zdjelice.

'Mama mi je prije pet godina na Facebooku pokazala fotografije životinja na Grginom konaku kojima je trebala hrana. Poželio sam im pomoći, ali znao sam da ne mogu sam kupiti dovoljno hrane za sve njih. Kako se bližio moj rođendan, palo mi je na pamet da kažem prijateljima da mi na rođendansku proslavu umjesto igračaka donesu hranu za pse, mačke i druge životinje s Konaka', priča 11-godišnji Duje.

Iako im je njegova želja u počeku bila malo neobična, prijatelji su je odlučili poštovati pa je već te prve godine za dvonožne i četveronožne stanovnike malenog raja na Bilogori skupljena velika hrpa hrane. Duje je donaciju osobno s roditeljima odnio na Konak i tu se odmah rodilo veliko prijateljstvo između obitelji Dželajlija i Hrvoja Gregurića, voditelja Grginog konaka.

'Bio sam iskreno ganut kad me prije pet godina nazvala Marijana, Dujina mama, i rekla mi za njegovu gestu. On je zaista posebno dijete, to se vidi u načinu na koji se odnosi prema životinjama, ne bi me čudilo da jednoga dana ima vlastito utočište', kaže Gregurić. A Duje se na Grginom konaku sjeća kao kod kuće i doživljaje nakon svakog posjeta utočištu prepričava s posebnim sjajem u očima.

'Ondje se nalaze mačke, psi, kokoši, jedan veliki konj i dva ponija, jedan magarac, svinje, ovce, koze, a ima i mačaka i zečeva koji su meni najdraži. I kod kuće imam nekoliko mačaka i psa, jako ih volim', kaže Duje, koji obožava prirodu, a trenira i nogomet.

Ljubav prema životinjama naslijedio je od mame Marijane i tate Dražena. 'I ja sam kao dijete kući donosila napuštene pse i mačke. Duje oduvijek voli životinje, no iznenadilo me kad je prvi put rekao da umjesto igračaka za rođendan želi donacije za Grgin konak. Mislila sam da će se s vremenom predomisliti, no ustrajan je. Ja ipak za svaki rođendan pitam što da napišem na pozivnice, a on samo odmahuje rukom i govori – ma znaš već, mama', kaže mama Marijana.

I tako će biti, kaže nam Duje, dok god bude slavio rođendan. Bio bi sretan da još više ljudi odluči pomoći njegovim prijateljima s Grginog konaka. A da je to potrebno, potvrđuje i Hrvoje Gregurić iz utočišta. 'Kod nas je svaki dan borba i svaka donacija je dobrodošla. Pogotovo tijekom jesenskih i zimskih mjeseci kad je životinjama potrebno više hrane nego inače. Stoga bi bilo sjajno da je više djece poput Duje', zaključuje naš sugovornik, otkrivajući kako je primjer malenog Daruvarčanina slijedilo još dvoje djece pa se i oni već neko vrijeme rođendanskih poklona odriču u ime vesele ekipe na Grginom konaku.

