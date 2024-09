Ovo je 20 stvari koje možemo naučiti od vlastitih kućnih ljubimaca i učiniti si život ljepšim

Životinje ne razmišljaju o životu, one ga žive instinktivno. Jedu kada su gladne, piju kada su žedne, ne zamaraju se izgledom i sličnim trivijalnostima. Ako pažljivije promotrite svoje kućne ljubimce, shvatit ćete da iz njihovih postupaka i ponašanja izviru male životne mudrosti koje i sami možemo usvojiti te si svakodnevicu učiniti ljepšom i kvalitetnijom, piše WebMD.

Zaboravite na multitasking: Kada psi imaju zadatak, posvete mu punu pažnju. Isto bi trebali činiti i ljudi. Istraživači sa Stanforda otkrili su da multitasking narušava pažnju i pamćenje, što nije slučaj s ljudima koji se odjednom fokusiraju samo na jedan zadatak. Druge studije sugeriraju da zaposlenici zapravo gube vrijeme kada rade više stvari istovremeno.

VEZANI ČLANCI:

Drijemajte: Zacijelo ne prođe cijeli dan a da vaš ljubimac ne 'ubije oko'. Postoje dokazi da kratki drijemeži koriste i ljudima. Studija koja je uključila oko 24 tisuće ljudi pokazala je da redovito popodnevno drijemanje smanjuje rizik od smrti zbog srčanih bolesti za 37 posto. Osim toga, drijemanje može poboljšati budnost i radnu učinkovitost.

Šetajte svaki dan: Bez obzira imate li četiri ili dvije noge, hodanje je jedan od najsigurnijih i najjednostavnijih načina za sagorijevanje kalorija i jačanje zdravlja srca. Redovite šetnje vam mogu pomoći i u borbi protiv depresije, gubitku težine. K tome, smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2, raka dojke i debelog crijeva, održavaju kosti jakima, a um oštrim.

Njegujte prijateljstva: Ljudi su društvena bića, a prijateljstva podrazumijevaju mjerljive zdravstvene koristi. Istraživači u Australiji pratili su 1500 starijih osoba tijekom deset godina i otkrili da je kod onih s najviše prijatelja vjerojatnost da će živjeti dulje od onih s najmanje prijatelja veća 22 posto.

Živite u trenutku: Jedna od najvažnijih lekcija koje možemo naučiti od ljubimaca jest da živimo u trenutku. U studiji nazvanoj 'Lutajući um je nesretan um' psiholozi s Harvarda zaključuju da su ljudi najsretniji kada rade aktivnosti koje drže um usmjerenim, poput seksa ili vježbanja.

Ne zamjerajte: Dio življenja u trenutku podrazumijeva i puštanje prošlosti. Pustite stare zamjerke i doslovno ćete lakše disati. Kronična ljutnja povezana je s padom funkcije pluća, dok opraštanje smanjuje krvni tlak i tjeskobu.

Budite radoznali: Ako je vjerovati poznatoj izreci, radoznalost je ubila mačku, no riječ je samo o izreci. Radoznalost je dobra za ljude. Istraživači su otkrili da radoznale osobe imaju veći osjećaj smisla u životu i bolje psihološko blagostanje.

GALERIJA Nemojte im stati na put: Ovi horoskopski znakovi jedva čekaju povod za svađu!

Igrajte se: Igranje nije rezervirano samo za djecu i mačiće. Liječnik Stuart Brown u svojoj knjizi 'Igra' piše da je igranje osnovna ljudska potreba, poput spavanja i jela. Igra poboljšava inteligenciju, kreativnost, rješavanje problema i društvene vještine.

Uživajte u prirodi: Šetnja šumom može biti savršen odmor za psa, no ona podrazumijeva i mnoge prednosti za ljudsko tijelo i um. Boravak na otvorenom poboljšava kondiciju, povećava razinu vitamina D i smanjuje stres.

Pijte vodu kad ste žedni: Kada se igraju, psi ne piju sportske napitke, a to ne mora činiti ni većina ljudi. Tijekom tipičnog treninga, voda je najbolji način za hidrataciju jer opskrbljuje mišiće i tkivo potrebnom tekućinom bez dodatnih kalorija.

Ako nekoga volite, pokažite mu to: Psi ne znaju što to znači biti teško dostupan – kada vas vole, to vam i pokažu. To je dobar pristup za ljude koji žele ojačati svoje veze. Studija objavljena u časopisu 'Personal Relationships' sugerira da male, pažljive geste mogu imati velik utjecaj na povezanost i zadovoljstvo parova.

Mašite repom: U redu, možda nemate rep, ali možete se nasmiješiti ili unijeti vedrinu u svoj korak kada osjećate zahvalnost. Istraživači su pronašli snažnu povezanost između zahvalnosti i općeg blagostanja. U jednoj studiji, ljudi koji su vodili dnevnik zahvalnosti imali su bolji stav, više su vježbali i imali manje fizičkih tegoba.

Budite blesavi: Povremeno prepuštanje ludosti nosi sa sobom zdravstvene koristi. Kardiolozi Medicinskog centra Sveučilišta Maryland otkrili su da ljudi sa zdravim srcem imaju izraženiji smisao za humor od onih koji su pretrpjeli srčani udar. Zaključili su da je 'smijeh najbolji lijek', posebno kada je riječ o zaštiti srca.

Priuštite si masažu: Ne podcjenjujte snagu dodira. Istraživači Sveučilišta Miami Miller otkrili su da terapija masažom može ublažiti bol, ojačati imunološki sustav i pomoći u upravljanju kroničnim stanjima poput astme i dijabetesa. Dodir voljene osobe još je moćniji. Tijekom jedne studije, udane žene su osjećale manju tjeskobu zbog prijetnje električnim udarom dok su držale ruku svog muža.

Jedite ribu: Većina mačaka bi svaki dan suhu hranu mijenjala za konzervu tune. Uključite i vi ribu u svoju prehranu. Losos, tuna, pastrva i druge masne ribe bogate su omega-3 masnim kiselinama, koje mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i artritisa. Istraživači s Rush sveučilišta otkrili su da ljudi koji jedu ribu barem jednom tjedno imaju 60 posto manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti.

Uredite se: Osim očitih zdravstvenih koristi, njega tijela može imati niz pozitivnih učinaka na vaš život. Dobra osobna higijena ključna je za samopoštovanje. Uredan izgled također može pomoći u dobivanju i zadržavanju posla.

Budite svjesni govora tijela: Psi su izvrsni u čitanju namjera drugih pasa kroz govor tijela. Iako većina nas izražava emocije kroz držanje, obrasce govora i kontakt očima, drugi ljudi općenito nisu baš dobri u čitanju tih znakova. S godinama se ljudi bolje snalaze u dekodiranju govora tijela.

Često se rastežite: Rastezanje vas održava gipkima, ali koristi tu ne prestaju. U desetotjednoj studiji, volonteri koji nisu radili nikakve vježbe osim rastezanja doživjeli su iznenađujuće fizičke promjene. Osim što su poboljšali fleksibilnost, povećali su snagu mišića, moć i izdržljivost.

Pronađite hlad: Kada ste u parku, a vaš ljubimac treba odmor, vjerojatno će naći hladno mjesto za opuštanje. Dermatolozi preporučuju da slijedite njihov primjer, osobito između 10 i 16 sati, kada su UV zrake najjače. Prije nego što se sklonite u hlad, dobro je na izloženu kožu nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom.

VIDEO Majka ispričala: 'Razlika između moje djece je 23 godine, a najmlađe sam rodila s 45'