U kinu Hrid s milijun zvjezdica predstave se otkazuju zbog kiše

Ima neka magija u tom udaljenom kutu Jadrana koja će ne samo smekšati već u romantičnu pretvoriti i najhladniju dušu. Žurbe nema, a opet se sve stigne. Osjeti se tu duh nekih prošlih vremena kada su ovdje vladali Englezi, Francuzi, Talijani, Austrijanci, Grci, ostavivši djelić sebe u nasljeđe. Palače sačuvane kroz godine duge i burne povijesti, u čijim su njedrima vrtovi mirisnih limuna, danas su ili obitavališta nekih novih generacija, mahom stranaca, ili gastronomski kutci.

Nema ni za uspomenu

U jedno takvo ozračje ljepote, mora, sunca, mirisa i cvrčaka, koji na Visu zvuče kao da su pojačani na najjače, i gdje turisti još uvijek zastajkuju kako bi u butigi na rivi kupili razglednice i odaslali ih s otoka u sve krajeve svijeta savršeno se uklopilo kino s milijun zvjezdica, kakvo je ljetno kino Hrid Vis. Nalazi se na obali mora pa u film svake večeri “uplovi” i trajekt kad pokraj kina prođe kako bi pristao u obližnju luku. Sljedeće godine bit će obilježen 50. rođendan viškog ljetnog kina otvorenog još 1969. godine.

Foto: Marina Borovac

Ines Roki, direktorica Gradine Vis, gradske firme čija je jedna od djelatnosti i kinoprikazivačka, govori nam kako se godišnje prikaže oko 170 filmova, da se na kinohitove ne čeka dugo, da je turistima ljetno kino interesantno jer se nalazi uz more te da se u kinu održalo i jedno vjenčanje, a nije isključeno da će ih biti još. O kinu razgovaramo u direktoričinu uredu ispod čijeg je prozora Pierce Brosnan tijekom snimanja filma Mamma Mia svakog jutra dolazio popiti kavu i čitati novine ili knjigu. Odavde je bio fantastičan pogled na filmski set, zaposlenici Gradine virili su što se događa u izmišljenom grčkom otoku Kalokairi, koji je glumio Vis, no snimati nisu smjeli ništa, ni za uspomenu. Upravo se za film sniman na Visu za ljetno kino, gdje se Mamma Mia počela prikazivati potkraj srpnja, tražila karta više jer su i domaći i stranci ovdje htjeli gledati hit.

Da je Mamma Mia snimana na Visu nastala koju godinu ranije, film bi se prikazivao na 35-milimetarskom projektoru koji je nakon pet desetljeća marljiva rada pospremljen 2014. ,kada je i za viško kino nastupilo digitalno doba.

Projektor dopremljen iz Kranja u Sloveniji i danas se nalazi u kinu, a masivnog “umirovljenika” pokazuje nam Stjepan Ropanić Gotal, mladić koji je danas s kolegom Tonijem Bulajom zadužen za kino. Govori nam on kako je prvi film prikazan te 1964. u zimskom kinu na novom projektoru bio Prohujalo s vihorom. Bilo je to u doba kad su se karte trgale iz blokića, kada je tijekom projekcije svakih pola sata bila pauza i kada se viškim kinom počesto znalo zaoriti: “Bore, daj promini traku” jer je meštar od kina Boris Čikalić Bore tijekom projekcije ili zaspao ili nekamo izišao. Usjekle su se te epizode u mnoga djetinjstva, pamte se trajno baš kao i poljupci razmjenjivani u kinu pod vedrim nebom. Bilo je to u vrijeme kada je Vis imao i ljetno i zimsko kino, a u publici su mahom sjedili vojnici jer je otok bio utvrdom vojske propale države.

Boru je bio naslijedio Dinko Klarić Medigo koji je radio do dolaska nove tehnike pa je voditeljicom novog projektora godinu dana bila Luisa Radišić.

Licem u lice s Visom

– Nekoć su pauze tijekom filma imale svoju draž, danas ih više nema. Sad u sklopu kina imamo minibar, ne pravimo probleme ako netko ponese svoje piće i grickalice, a u našem se kinu smije i pušiti. Danas najbolje idu Marvelovi filmovi, a prolaze i ljubići – govori Stjepan.

Predstava se u kinu s milijun zvjezdica otkazuje u slučaju lošeg vremena, odnosno u slučaju više (a ne viške) sile. Cijena je ulaznice 25 kuna. Iznimka je film Mamma Mia za koji je karta pet kuna skuplja. U kinu Hrid film je još uvijek na repertoaru, interes ne jenjava i mnogi dolaze na Visu gledati – Vis. I biti vis-à-vis s Visom, odnosno – licem u lice s Visom.

Ukupna ocjena 93 Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 10

Kvaliteta i raznolikost smještaja 7

Kvaliteta ugostiteljske ponude 9

Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10

Večernja zabava i provod 8

Kulturni sadržaji 10

Rekreativni sadržaji 9

Uređenost i opremljenost plaža 10

Faktor opuštanja 10

Opći dojam 10

Poredak 1. KORČULA 95 2. VIS 93 3. DUBROVNIK 92 4. HVAR 92 5. ROVINJ92 6. ŠIBENIK 91 7. BRAČ 90 8. PAG 90 9. PULA 89 10. RAB 89 11. SPLIT 89 12. MAKARSKA 88 13. MLJET88 14. POREČ 88 15. TROGIR 88 16. MALI LOŠINJ 87 17. OMIŠ 87 18. KRK 86 19. OPATIJA 86 20. PELJEŠAC 86 21. CRIKVENICA 83 22. CRES 80 23. ZADAR 00

Plus i minus PLUS NEMA DODATNIH SADRŽAJA Ono što je u drugim ljetovalištima plus, poput dodatnih sadržaja na plaži, na Visu bi bio čisti minus. S brojnim skrivenim uvalama razasutim duž cijelog otoka i netaknutom prirodom, Vis je jednostavno čaroban. Jurnjava morem na banani tu bi sliku samo nagrdila. MINUS CIJENA KARATA

Ionako udaljen jadranski otok običnim je smrtnicima vrlo lako učiniti još udaljenijim cijenom karata za trajekt, koji od Splita do Visa plovi oko dva i pol sata. Dovoljno je uzeti u obzir da je dvosmjerna karta za automobil 680 kuna, a po jednom putniku povratna karta stoji 108 kuna.

Turiste dubljeg džepa ljepota otoka i njegova povijest ne zanimaju Vis je od masovnog turizma i devastacije desetljećima “štitila” JNA, a danas, čini se, zastarjeli sustav povezanosti s kopnom i okolnim otočjem i nedostatak sadržaja koji bi privukli više turista. Ljubitelji prirode i nautičari, kao i gosti tipa “samo more, plaža i sunce” zbog toga su sretni. Oni koji se odvaže ulupati puno novca za dugotrajno putovanje i skup boravak na jednom od najljepših naših otoka za ovih su paklenih vrućina uglavnom u potrazi za slobodnim mjestom na nekoj od udaljenih i teško dostupnih rajskih plaža. Pa zato su mahom i došli. Da češće zahladi, imali bi što raditi i u unutrašnjosti otoka, od obilaska Titove špilje do kušanja vina u vinogradima i uživanja u peki u seoskim domaćinstvima. Ljubitelji skrivenih plaža ovdje dolaze na svoje, iako za najskrivenije treba brodica ili čamac. Malo je sadržaja koji će turiste, čije se skupocjene jahte ljuljuškaju na valovima načičkane posvuda spram obale, privući da krenu na kopno i ponesu novčanik. Jer na Visu nema ni Straduna ni zidina. Neki kažu – da nema agencija i udruga, ne bi bilo ni ljeta! A neki da tako to treba. A do konca lipnja u gradu Visu boravila su 992 domaća i 3937 stranih gostiju, što je 18 posto više nego u prvome polugodištu 2017. Dobro će biti za Vis ako uspije i dalje izmicati masovnome turizmu, ali i privući one s dubljim džepom. Istina, nije im nešto osobito ni ponuđeno od domaćina. Osim što su se isprsile majka priroda i povijest. Upravo su one, uvjerena je većina Višana, dovoljno učinile da ovo bude raj na zemlji. Pardon, na moru. Potvrda je samo jedna tabla na viškoj rivi kojom se goste poziva u 50 metara udaljenu konobu natpisom da je tu nastao hollywoodski megahit Mamma Mia! Vis ne spominju baš u intervjuima ni najveći akteri toga spektakla, a oduševljeni su. Je li takva gluma Visa i Višana mač s dvije oštrice? Ne žele postati Dubrovnik, a teško je preživjeti bez znatnijih prihoda iz turizma.