Trenerica tvrdi: 'U teretani biste trebali zaobići traku za trčanje u širokom luku'

Najbolje je slušati profesionalce kad je riječ o svemu što se tiče fitnessa i tjelovježbe. Trenerica slavnih objasnila je zašto biste trebali izbjegavati korištenje trake za trčanje u teretani, prenosi Mirror. "Ako ste potpuni početnik i nikada niste trenirali s utezima, dobro je imati program," rekla je Sarah Lindsay. "Nemojte pokušavati improvizirati i izmišljati vježbe - to je nemoguće za svakoga. Uvijek trebate imati plan."

Dakle, ako se osjećate nesigurno ili nemate samopouzdanja, Sarah preporučuje da vježbe prvo vježbate kod kuće kako biste izbjegli neugodnosti. Za MailOnline je izjavila: "Nemojte očajnički udarati po traci za trčanje kako biste smršavjeli ili provoditi sate na biciklu, to je glupo. Toliko je ljudi tijekom lockdowna dobilo nekoliko kilograma i misle da će prvo trčati, a onda se zategnuti u teretani. No, temelj svega je trening s utezima, bez obzira na vaš cilj!"

Sarah je rekla da će ova njena izjava vjerojatno izazvati komentare, te je savjetovala da zaobiđete traku za trčanje, tvrdeći: "Trčanje samo pogoršava stvari." Bivša olimpijska sportašica također je naglasila važnost toga da imate program kojeg ćete se pridržavati. Sarah je istaknula da čak i najspremniji i najjači ljudi trebaju biti oprezni kako ne bi istegnuli mišić jer pretjeraju prerano. Objasnila je: "Oni koji misle da su dovoljno snažni i sposobni da to mogu izvesti - ti su ljudi oni koji će se ozlijediti, stoga se morate pripremiti, sviđalo vam se to ili ne." To znači više ponavljanja i kraće pauze. Dakle, ako inače radite 8-10 ponavljanja, trebate raditi 15-20 tijekom nekoliko tjedana."

