Trener pasa je otkrio: Ovih 10 stvari može povrijediti osjećaje vašeg ljubimca

Psi su poznati kao naši najbolji prijatelji jer su vjerni, puni ljubavi i uvijek spremni pružiti utjehu i društvo. No, iako ih volimo, ponekad nesvjesno možemo povrijediti njihove osjećaje određenim postupcima. Naše ponašanje, navike ili nedostatak razumijevanja psećih potreba mogu dovesti do stresa, nesigurnosti ili čak narušiti njihov osjećaj povjerenja.

Ignoriranje potreba vašeg psa za rutinskim i društvenim interakcijama vjerojatno će dovesti do toga da se vaš pas osjeća tjeskobno ili uplašeno, piše Express. Psi su društvena bića i njihovo ignoriranje može učiniti da se osjećaju depresivno i natjerati ih da glume. Trener pasa objavio je video na TikToku u kojem je podijelio 10 stvari koje će vjerojatno povrijediti osjećaje vašeg psa.

Odgurivanje: Kada odgurnete psa, tada ponovljeno odbijanje može dovesti do toga da vaš pas bude manje privržen prema vama i može ga natjerati da osjeća da je napravio nešto pogrešno time što vam se približava.

Vikanje: Trener pasa rekao je da je vikanje na vašeg psa beskorisno i da psa ničemu ne uči, već će ga prestrašiti i može dovesti do osjećaja straha i tjeskobe. Kratke i jasne naredbe praćene nagradama bolje djeluju, smatra stručnjak, a trebale bi biti dosljedne u riječima i tonu.

Prekidanje njihovog mirnog vremena: Prekidanje vašeg ljubimca u odmoru vjerojatno će ga učiniti anksioznim i poremetiti njegov ritam spavanja, a također će ga iznenaditi.

Korištenje psećeg kaveza kao kazne: To će dovesti do toga da vaš pas osjeća stres i strah, iako bi to trebao biti siguran prostor za njega. Trener pasa objasnio je da biste trebali postaviti igračke ili poslastice da biste to mjesto učinili primamljivim i time stvorili okruženje koje neće htjeti izbjegavati u budućnosti.

Preopterećivanje s jakim mirisima: Psi su vrlo osjetljivi na jake mirise. Proizvodi za čišćenje i parfemi mogu za njih biti otrovni i izazvati alergije ili iritirati njihovu kožu.

Nedosljednost: Psi vole rutinu i napreduju uz dosljedna pravila i granice. Kada ga hranite u drugo vrijeme ili preskočite vrijeme šetnje, tada ga možete zbuniti što može dovesti do iracionalnog ponašanja.

Oduzimanje hrane: Uzimanje hrane dok još jede također će jako uznemiriti vašeg psa i može učiniti vrijeme obroka stresnim.

Zaboravljanje njihovih potreba za njegom: To može dovesti do iritacija i infekcija, a dugi nokti mogu također uzrokovati bol prilikom hodanja. No, to bi trebao biti miran proces, a za to ih treba nagraditi.

Smijanje strahovima: Ako se smijete svom psu dok je uplašen, zapravo možete učiniti da vam pas manje vjeruje i učiniti da se osjeća nesigurno u vašoj prisutnosti.

Milovanje po glavi: Ovo može biti iznenađujuće, ali ne vole svi psi da ih se mazi po glavi, a nekima to čak može biti strašno ili zastrašujuće. Ako vaš pas ne reagira dobro dok ga milujete po glavi, poštujte njegove granice i prostor ako se osjeća neugodno, kao što biste to učinili s drugom osobom.