TikTokerica tvrdi da mnogi ne znaju ispavan način korištenja posudica za sol i papar: 'Nisam imala pojma'

Trik sa solju i paprom osvojio je internet. Ovaj ‘hack’ prikazan je u videu na TikToku i X/Twitteru. Objavu je podijelio profil 'Today Years Old' na X, uz naslov: ‘Zašto ovo saznajemo tek 2024.?’. Žena u videu tvrdi da je ovo ‘pravi način’ za korištenje posuda za sol i papar, piše Mirror.

U videu se vidi kako žena dno staklene posudice za začine, a zatim naginje posudu za papar prema dolje. Trlja dnom soljenke preko dna posude za papar, stvarajući dosljedan protok začina. Zatim demonstrira koliko je sporiji proces kada koristi uobičajenu tehniku tresenja.

Why are we only finding this out in 2024 🤯 pic.twitter.com/AzmZazE3iD