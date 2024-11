Terapeutkinja otkrila trik kako da utonete u san u samo pet minuta: 'Nikada me nije iznevjerio'

Mnogima navečer legnu u krevet, ali ne mogu zaspati iz raznih razloga, kao što su stres vezan uz posao, obiteljski problemi ili čak uzbuđenje koje donosi sljedeći dan. Iako su povremene neprospavane noći uobičajene, one mogu početi utjecati na nečiji život ako se ponavljaju. Nekoliko nemirnih noći obično nije razlog za brigu, ali ako one počnu ometati vašu svakodnevnu rutinu, važno je to riješiti, piše Express.

Terapeutkinja za mentalno zdravlje otkrila je metodu kako zaspati unutar pet minuta svake noći. Svoj je trik podijelila na TikToku, a posebno "cilja" na one koji pate od ADHD-a ili imaju problema sa spavanjem zbog užurbanih misli. Terapeutkinja je svojih 75.700 pratitelja upitala upitao je koliko im je obično vremena potrebno da zaspu. "Je li to manje od pet minuta, između pet i 10 minuta ili između 10 i 30 minuta? Ili govorimo o više od 30 minuta", upitala je. Zatim je priznala da je veći dio života imala problema s uspavljivanjem i da je smatralo pobjedom ako zaspe u roku od 30 minuta.

"Sada, na veliku frustraciju mog partnera, iako imam ADHD mozak koji doslovno ne prestaje raditi, spadam u kategoriju ispod pet minuta i mogu vam reći, to je tako dobro", objasnila je. Prvo ugasi svjetla i zatvori oči, a zatim započinje tihu igru ​​u svom umu. Ova igra služi da okupirate svoj um "kompliciranim" zadatkom, koji nije dovoljno stresan da vas drži budnima, već da vam drži um angažiranim. Terapeutkinja je naglasi da je ključna komponenta "zaključavanja" jer "to sprječava moj mozak da odluta u nepovezane misli". Za sudjelovanje u vježbi počinje se odabirom kategorije, od voća i povrća do filmova ili slavnih glumaca. Zatim krećete s nabrajanjem slova odabrane kategorije. Na primjer, A za ananas, B za bananu, a C za ciklu i tako dalje.

"Smatram da je najbolji način da razmišljate o slovu dok udišete i zatim razmišljate o svom odgovoru dok izdišete", ispričala je u videu. Ova tehnika navodno pomaže u usporavanju disanja. Terapeutkinja je rekla da ovu igru primjenjuje ​​svake večeri godinama, i da ju "nikada nije iznevjerila". Video je prikupio 209.000 lajkova uz tisuće oduševljenih komentara. Ako vam je san nedostižan ili sumnjate na nesanicu, posavjetujete se sa svojim liječnikom opće prakse ili liječnikom koji vam može dati smjernice kako poboljšati svoj odmor. Općenito, zdrava odrasla osoba zahtijeva približno 7-9 sati sna, iako ta potreba može varirati ovisno o dobi i općem zdravstvenom stanju.