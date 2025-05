Želite znati laže li vas netko? Odvjetnik otkrio koja riječ može otkriti lažljivca

Laganje je dio ljudske komunikacije koji se javlja u raznim situacijama. Ponekad je lako prepoznati kada netko ne govori istinu jer govor tijela, izrazi lica ili nelogičnosti u pričanju mogu brzo odati laž. Međutim, u mnogim slučajevima laž je vješto prikrivena, izgovorena uvjerljivo i s takvom sigurnošću da ju je gotovo nemoguće otkriti. No, jedan odvjetnik specijaliziran za parnice je otkrio jednu riječ koja je očiti "znak" da netko laže, piše Unilad.

Ako je neka osoba poznata kao iznimno dobar lažljivac, može biti izuzetno teško prepoznati kada govori istinu, a kada ne. I bez obzira na to koliko puta je ispitate i dobijete odgovor, i dalje možete imati osjećaj da nešto skriva ili da nije iskrena. Tijekom nedavnog gostovanja u podcastu "The Diary Of a CEO" sa Stevenom Bartlettom, odvjetnik i stručnjak za suđenja Jefferson Fisher izjavio je da jedna određena riječ može ukazivati na to da netko laže.

Podijelio je primjer kojim je dodatno pojasnio svoju tvrdnju. "Jeste li slali poruke dok ste tog dana vozili?", upitao je Bartlett. "Ne, nikad ne šaljem poruke. Nikad ne šaljem poruke dok vozim", odgovorio je Fisher. "Primijetite da sam upotrijebio veliku riječ. Rekao sam 'nikad'. 'Nikad 'je krajnost. Krajnosti su jasan znak da netko najčešće ne govori istinu", istaknuo je odvjetnik iz Teksasa.Dodao je da svi ponekad šalju poruke dok voze i da lažljivci često odgovaraju na pitanja vrlo brzo. "Reći će: 'Pa, mislim, ponekad to radim', jer se sada sve oslanja na tu riječ nikad", objasnio je. Znanstvenici su prethodno podijelili tehniku ​​koja može pomoći u otkrivanju govori li netko istinu. To je nešto što morate učiniti kada nekome postavljate pitanje, a radi se o tome da ih navedete da istovremeno rade još nešto dok razgovaraju s vama.

Tehnika se temelji na činjenici da laganje može opteretiti mozak jer može biti potrebno više truda da se kaže nešto što nije istina i to zapamti. Dodavanje još jednog zadatka koji se obavlja paralelno s laganjem trebalo bi biti dovoljno ometanje da netko očito pogriješi.

"U posljednjih 15 godina pokazali smo da se laži mogu otkriti nadmudrivanjem lažljivaca. Pokazali smo da se to može učiniti prisiljavanjem lažljivaca da podijele svoju pozornost između formuliranja izjave i sekundarnog zadatka", rekao je profesor Aldert Vrij, autor studije s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Portsmouthu.

Dodao je da je istraživanje pokazalo da istine i laži mogu zvučati jednako uvjerljivo sve dok lažljivci imaju dobru priliku razmisliti što će reći. "Kada prilika za razmišljanje postane manja, tada istine često zvuče uvjerljivije od laži", zaključio je.