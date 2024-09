Stručnjaci otkrivaju: Koliko je potrebno raku da se razvije nakon prekomjernog sunčanja?

Mnogi ljudi vole pocrnjeti tijekom ljeta, kao i dobiti preplanulu put prije velikog događaja ili zimskog odmora. Sve dok vaša koža sada izgleda dobro, mislite da ste dobro, zar ne? To ipak nije tako. Bez obzira na to koliko lijepo izgledate danas, vaša bi koža već mogla biti u opasnosti od spororastućeg nemelanomskog karcinoma bazalnih stanica (BCC) ili drugih oblika raka kože, piše HuffPost.

"Preplanuli ten vam sada može izgledati dobro, ali kasnije ćete požaliti kada budete morali na operacije lica i tijela da biste uklonili rak kože", rekla je dermatologinja dr. Claire Wolinsky.

VEZANI ČLANCI:

"Važno je shvatiti da ne postoji nešto poput zdrave preplanulosti, čak i ako ne izgorite, jer je sunčanje obrambeni mehanizam koji se uključuje kada je DNK stanica kože oštećen UV zračenjem", objasnio je dermatolog dr. Hadley King. Kada se pogledate u ogledalo i sviđa vam se ono što vidite, može biti teško zamisliti mogućnost raka kože, rekao je dermatolog dr. Corey L. Hartman, no to se može dogoditi.

"Mlađa koža je otpornija od starije kože, pa će se kod osobe koja dobije opekline od sunca u svojim tridesetima vjerojatno brže povući i zaliječiti nego kod nekoga u šezdesetima. Zamislite to na ovaj način, sve vrijeme koje provodite na rutinu njege kože i novac koji trošite na proizvode za njegu kože znače vrlo malo ako ne štitite kožu od sunca", rekao je Hartman.

Može proći dugo vremena, čak i desetljeća, da se razvije rak kože. "Rak kože je često bolest koja se sporo razvija, što znači da mogu proći godine, čak i desetljeća, da se učinci izlaganja suncu očituju kao kancerogene lezije", rekao je dermatolog dr. Saami Khalifian. "Većina karcinoma bazalnih stanica, na primjer, rezultat je kroničnog izlaganja suncu, a može potrajati od 15 do 30 godina da se razviju", objasnio je.

GALERIJA: Pripazite da ne biste platili kaznu: Ove zemlje zabranile su korištenje kreme za sunčanje!

Rak kože je ustvari akumulacija abnormalnosti DNK i oštećenja DNK, tako da bi moglo proći puno godina da se otkrije, prema riječima dermatologinja dr. Michelle Henry. "Morate zapamtiti da vaša koža nikada ne zaboravlja izlaganje suncu", objasnila je. Ako mislite da su izgledi na vašoj strani, razmislite ponovno. "Samo u Sjedinjenim Državama svake se godine dijagnosticira nekoliko milijuna slučajeva karcinoma bazalnih stanica", rekao je dr. Khalifian.

S obzirom na to da broj slučajeva bazocelularnog karcinoma kože raste za 10 posto svake godine, osobe koje sada imaju 30 godina izloženije su riziku nego što su to ikada bili njihovi roditelji i djedovi i bake. Ono što trebate napraviti da se zaštite je svaki dan nanositi kremu za sunčanje širokog spektra. Ako mislite da je to samo potreba tijekom ljeta ili sunčanih dana, varate se, rekla je dermatologinja dr. Mina Amin.

Dermatologinja Ivana Prkačin o važnosti zaštite od sunca: "Većini u Hrvatskoj je dovoljan faktor 30"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Nosite kremu svaki dan, tijekom cijele godine, bez obzira na vrijeme ili temperaturu", objasnila je. Kada kupujete kreme, čitajte etikete. "Koristite kremu za sunčanje širokog spektra s najmanje SPF 30, idealno s nijansom željeznog oksida da biste blokirali i vidljivu svjetlost koja može dovesti do melazme i drugih smeđih pigmentacija kože", rekao je Khalifian.

Kremu za sunčanje dobro je nanijeti 15 minuta prije izlaska iz kuće, a zatim je obnoviti svaka dva sata kada ste vani na izravnoj sunčevoj svjetlosti, rekao je dr. Abrahem Kazemi. Dosljednost je vrlo važna. "Istraživanja su pratila kožu ljudi koji su svakodnevno koristili kremu za sunčanje, bez obzira na vremenske prilike ili dnevne aktivnosti, u usporedbi s ljudima koji su kremu za sunčanje koristili samo u danima koji su bili posebno sunčani, kada bi provodili dosta vremena vani. Oni koji su svakodnevno koristili kremu za sunčanje imali su kožu koja je znatno bolje starila", rekao je King.

Čak i ako se automobil čini kao zatvoren prostor, ne biste trebali voziti bez kreme za sunčanje. "Često vidim više oštećenja od sunca na lijevoj strani lica u usporedbi s desnom stranom, jer sunce može uzrokovati štetu tijekom vožnje", rekao je Amin.

VEZANI ČLANCI:

Uz kremu za sunčanje, možda biste trebali početi koristiti lokalni antioksidans s vitaminom C. "Nanesite ga ujutro nakon čišćenja", rekla je estetska liječnica dr. Rachel Reyes-Bergano. "To će pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa uzrokovanog izlaganjem UV zračenju". Jedna od najvažnijih obveza koje možete preuzeti je da ne dobijete opekline od sunca. "Samo pet ili više opeklina od sunca tijekom života može udvostručiti rizik od razvoja melanoma, prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD)", rekao je Khalifian.

Da biste smanjili izloženost kože štetnim UV zrakama, nosite šešir, sunčane naočale i, po mogućnosti, duge rukave kada izlazite. Također, nikada nemojte sjediti izravno na suncu. Ako stvarno volite kako izgledate preplanuli, Wolinsky je predložila samotamnjenje umjesto korištenja solarija.

Bez obzira na godine, obratite pozornost na zdravlje kože. "Moji pacijenti koji razviju rak kože često su uznemireni što u mladosti nisu bili pažljiviji s izlaganjem suncu. A ti su ljudi također glavni kandidati za pjege od sunca, proširene pore i lošu teksturu kože", rekla je Wolinsky.

Bez obzira na godine, važno je i redovito kontrolirati kožu. "Za rano otkrivanje posavjetujte se s certificiranim dermatologom da biste procijenili postojeće i promjenjive madeže i izrasline na koži", rekao je Camp. "Ako ste u prošlosti imali rak kože ili imate obiteljsku povijest raka kože, trebali biste češće pregledavati svoju kožu tijekom godine", zaključio je Hartman.

Na jedan dio tijela zaboravljamo nanijeti kremu za sunčanje: 'Može biti opasno!'