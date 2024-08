Sezona sunčanja traje i dalje: Je li moguće dobiti boju u hladu i može li se pocrniti uz SPF50?

Za početak, ne postoji sigurna ili zdrava preplanulost jer provođenje vremena na suncu uzrokuje štetu, što može dovesti do bora i raka. "Ako želite preplanuli ten, sigurnije je koristiti spray tan ili proizvode za samotamnjenje nego sunčati se ili koristiti solarij", upozorili su iz Cancer Researcha UK. No, kako se većina ljudi izlaže suncu, tako je dobro imati na umu sljedeće stvari da bi to napravili na najsigurniji mogući način, piše The Sun.

Stoga, koliko vremena je potrebno da se pocrni na suncu? Iako neki ljudi, koji bi se mogli smatrati sretnicima, dobiju boju u jednom danu, većini ljudi potrebno je neko vrijeme da dobiju "savršenu" preplanulost jer svatko ima drugačiju kožu, što znači da će svačije vrijeme sunčanja varirati.

Glavni način da otprilike procijenite koliko se trebate sunčati da "uhvatite" boju je da znate koji je vaš ten i kako sunce obično utječe na vas. Sve se svodi na melanin, pigment koji utječe na boju vaše kože, očiju i kose. Ljudi s manje melanina imaju svjetliju kožu koja lakše izgori te ne mogu dugo boraviti na suncu.

S druge strane, oni koji imaju više, mogu dobiti tamniju boju za nekoliko minuta ili sati. No, bez obzira na boju kože, trebali biste nositi SPF jer on štiti od oštećenja DNK, što dovodi do raka, uzrokovanog UV zrakama. "Muškarci, žene i djeca starija od šest mjeseci trebaju koristiti kremu za sunčanje svaki dan.

Zapamtite, vaša koža je oštećena izlaganjem suncu tijekom vašeg života, bez obzira na to izgorjeli ili ne", poručili su iz Zaklade za borbu protiv raka. Sunca se treba kloniti tijekom najtoplijeg dijela dana, od 11 do 15 sati, pokriti se prikladnom odjećom i staviti sunčane naočale te koristiti kremu za sunčanje koja ima najmanje faktor 30.

Ljudi često misle da ne mogu dobiti boju ako koriste SPF50, što je zabluda. Krema za sunčanje djeluje kao barijera tako da samo određena količina UV zračenja prodire do vaše kože. SPF utječe na vašu sposobnost tamnjenja, pa će vam trebati više vremena da se promijeni boja kože. Kremom štitite svoje zdravlje i sprječavate smrtonosne bolesti, stoga je važno nanositi je obilno svakih nekoliko sati dok boravite na suncu.

Također, kremu biste trebali ponovno nanijeti nakon što ste bili u vodi, nakon sušenja ručnikom, znojenja i kada se obrisala. SPF od 30 filtrira 96,7 posto UV zraka, dok SPF od 50 filtrira 98 posto te ne postoji krema za sunčanje koja može jamčiti 100 postotnu zaštitu.

VIDEO Dermatologinja Ivana Prkačin o važnosti zaštite od sunca

Ono što bi mnoge moglo iznenaditi je da je sunčanje u hladu moguće zato što se sunce odbija od predmeta u okolini i na koži. Određeni čimbenici iz okoliša, poput blijedog pijeska na plaži, mogu reflektirati sunčeve zrake na vašoj koži, čak i dok sjedite u hladu.

Stručnjaci s Tehnološkog sveučilišta u Queenslandu rekli su da pijesak može reflektirati čak 25 posto UV zračenja, stoga stručnjaci objašnjavaju da, iako je sjena potencijalno vrijedno sredstvo zaštite od štetnih učinaka sunčevih UV zraka, nije svaka sjena jednako zaštitna.

Također navode da ljudi mogu provesti sate u hladu dok su i dalje izloženi suncu te tako riskiraju oštećenje kože. UVB zrake, koje se često smatraju najštetnijim dijelom sunčeve svjetlosti, mogu neizravno doći do kože.