Je li sunčanje stvarno toliko loše za vas? Imamo odgovor!

Ležanje na plaži ili uz bazen u želji da dobijete zlatni ten može biti jedna od vaših omiljenih ljetnih aktivnosti - iako vjerojatno znate da je previše sunčanja rizično, pogotovo ako ne poduzmete odgovarajuće mjere opreza. Iako dermatolozi pozivaju na oprez pri provođenju vremena na suncu, priznaju da će se ljudi ipak vjerojatno sunčati, piše HuffPost.

Otprilike dvije trećine ljudi reklo je da su pocrnjeli prošle godine, a mnogi netočno vjeruju da će osnovno tamnjenje spriječiti opekline i da je sunčanje sigurno sve dok ne izgorite, pokazalo je novo istraživanje Američke akademije za dermatologiju. ‘Bez obzira na opekline od sunca u prošlosti, činjenicu da ultraljubičasto svjetlo uzrokuje rak kože, uključujući melanom, ljudi će se i dalje sunčati ovog ljeta’, rekla je dermatologinja dr. Hope Mitchell, ‘Ključno je prepoznati te rizike i druge koji su povezani sa sunčanjem’.

VEZANI ČLANCI:

Čak i kratka razdoblja izlaganja suncu i manje opekline mogu se s vremenom zbrojiti i oštetiti vašu kožu, dodala je. Rak kože najčešće je dijagnosticiran rak u SAD-u, rekla je dermatologinja dr. Elizabeth Hale, viša potpredsjednica Zaklade za rak kože. Može utjecati na bilo koga bilo kojeg tona kože, a često se dijagnosticira u kasnijim fazama kod ljudi s tamnijom kožom, prema Američkoj akademiji za dermatologiju.

Međutim, rak kože se može spriječiti, rekla je Hale: ‘Lako je nanijeti kremu za sunčanje koja vam se sviđa. Također, ostanite u hladu što je više moguće i uživajte u ljetu bezbrižno’.

Koliko je sunčanje rizično?

Uživanje na suncu može stimulirati centar za zadovoljstvo u mozgu i potaknuti oslobađanje endorfina, također poznatih kao ‘hormoni dobrog osjećaja’, objasnila je dermatologinja dr. Carmen Castilla, ‘Ljudi zapravo mogu postati ovisni o suncu’.

GALERIJA: Neugodni uzorci, jarko crvena koža... Ljudi izgorjeli na suncu pa nasmijali mnoge svojim opeklinama

No kada je vaša koža izložena suncu, apsorbira ultraljubičasto zračenje, rekla je Mitchell. To oštećuje DNK u stanicama vaše kože, što ubrzava proces starenja te dovodi do bora i sunčanih pjega i povećava rizik od raka kože. Melanin, kemikalija koja proizvodi pigment u vašoj koži, štiti od UV oštećenja, rekla je Castilla. Dakle, kada vaša koža potamni na suncu, to je zapravo znak da se koža pokušava zaštititi od daljnjeg UV oštećenja.

‘Ali, to je pogrešan obrambeni mehanizam koji u konačnici dovodi zdravlje vaše kože u opasnost’, rekla je Mitchell, ‘Iako vam preplanuli ten može dati privremeni sjaj, nije vrijedan dugoročnih posljedica’. UV zračenje je poznati kancerogen, a prekomjerno izlaganje uzrokuje rak kože, rekla je Hale.

‘Znamo da pet ili više opeklina od sunca udvostručuje rizik od melanoma, opasnog oblika raka kože’, dodala je. Melanom se smatra opasnim jer se lako može proširiti na druge organe ako se ne liječi rano.

VEZANI ČLANCI:

Castilla je rekla da postoji pogrešno mišljenje da ljudi s tamnijom kožom imaju veću količinu melanina, ne razvijaju rak kože niti izgore na suncu. ‘To uopće nije istina’, naglasila je. Svatko, bez obzira na boju kože, izložen je riziku od raka kože ili opeklina uslijed izlaganja suncu.

Sunce nije najbolji izvor vitamina D

U posljednje vrijeme se mnogo govori o vitaminu D, jer mnogi ljudi imaju nedostatak ovog vitamina, pokazuju istraživanja. Iako je sunčeva svjetlost prirodni izvor vitamina D, dermatolozi kažu da boravak na suncu nije najučinkovitiji način da povećate unos vitamina. I nikada se ne biste trebali odreći kreme za sunčanje. Istraživanja pokazuju da nošenje kreme za sunčanje ne ometa proizvodnju vitamina D u koži.

Uvijek pristupajte izlaganju suncu imajući na umu prevenciju raka kože. Američka akademija dermatološke udruge (AAD) ne preporučuje oslanjanje na sunce ili solarij kako biste dobili vitamin D. Umjesto toga, organizacija predlaže izvore hrane, kao što su mliječni proizvodi i riba, ili dodatke za povećanje unosa.

Dermatolozi predlažu korištenje sredstava za samotamnjenje

Ako je vaš cilj ‘sjaj okupan suncem’, Mitchell predlaže opciju sunčanja bez sunca, uključujući sprej za tamnjenje i samotamnjenje. ‘Ovi proizvodi pružaju brončani izgled bez izlaganja vaše kože štetnom UV zračenju’, rekla je.

GALERIJA: Stavljate li dovoljno kreme za sunčanje na svoje tijelo? Evo koliko zaista trebate

Proizvodi za samotamnjenje s dihidroksiacetonom (DHA) ili eritrulozom reagiraju s gornjim slojem kože i privremeno potamnjuju kožu, rekla je Castilla. Potražite proizvode kojima je ‘prioritet zdravlje kože, budući da će vlažna, glatka koža izgledati najbolje’, rekla je Hale. Predlaže proizvode koji sadrže prirodna ulja i hijaluronsku kiselinu. Svakako slijedite upute na proizvodu za najbolje rezultate.

Ali, ako se idete sunčati, evo što trebate učiniti

‘Kada se radi o uživanju uz bazen ili upijanju malo sunca na otvorenom, sve je u ravnoteži i zaštiti’, rekla je Mitchell. To počinje nanošenjem velike količine kreme za sunčanje sa SPF 30 ili više. Potražite kreme za sunčanje koje nude zaštitu širokog spektra, što znači da štite i od UVA i od UVB zraka.

Ne zaboravite namazati kremu za sunčanje na vrhove ušiju, stražnji dio vrata, donji dio stopala ili bilo koje drugo područje koje je izloženo suncu, rekla je Castilla: ‘Nema ništa gore od hodanja na suncem opečenim nogama’. Ponovno nanesite kremu za sunčanje barem svaka dva sata ili češće ako plivate, znojite se ili brišete kožu ručnikom.

Uz kremu za sunčanje, napravite pauze u hladu i nosite odjeću koja štiti od sunca, šešir širokog oboda i sunčane naočale. I pijte puno vode. ‘Na kraju, pazite na svoju kožu tako da redovito provjeravate ima li promjena’, rekla je Mitchell, ‘Vaša koža je najveći organ vašeg tijela, stoga su njegovanje i zaštita najvažniji za cjelokupno zdravlje i dobrobit’.

Dermatologinja Ivana Prkačin o važnosti zaštite od sunca: "Većini u Hrvatskoj je dovoljan faktor 30"