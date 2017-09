Što će se dogoditi vašem organizmu ako hodate 15 minuta na dan?

Većina onih koji se odluče vježbati i promijeniti životne navike na bolje, odustanu od vježbanja u razdoblju od 90 dana. Je li zaista tako teško? Znanstvenici tvrde da nisu potrebne naporne vježbe i intenzivno vježbanje da bismo sačuvali zdravlje, naprotiv, potrebno je tek 15 minuta šetnje na dan, ali brzog hoda.

Nedavno istraživanje provedeno na Harvardu pokazalo je da svakodnevna 15-minutna šetnja može produljiti naš život. Evo što će se dogoditi kada uvedete 15-minutnu šetnju u vašu svakodnevicu...

Ojačat ćete kosti

Osobama u tridesetim godinama kosti počinju slabiti što može u kasnijim godinama dovesti do problema s lokomotornim sustavom i raznih zdravstvenih problema. Svakodnevna šetnja ojačat će kosti i prevenirati neke od štetnih posljedica slabljenja kostiju osoba u tridesetim godinama ili starijih.

Trošite kalorije

Istraživanje Sveučilišta Tennessee pokazalo je da žene koje redovito hodaju imaju manje tjelesne masnoće od osoba koje intenzivnije vježbaju. To je posebice naglašenije kod osoba dobne skupine od 40 do 66 godina. Svakako je preporuka održavati brži tempo hoda, ali ako to niste u stanju, onda produljite šetnju slabijeg tempa. Želite li smršavjeti hodanjem, vrlo je bitno kojim tempom hodate. Istraživanje Sveučilišta u Virginiji otkrilo je da su žene koje triput tjedno prakticiraju brzo hodanje od po 30 minuta te dvije šetnje umjerene brzine izgubile šest puta više masnog tkiva u području trbuha od žena koje su pet puta tjedno šetale normalnim tempom. Žene koje su hodale brzim ritmom također su istopile četiri puta više ukupnog tjelesnog masnog tkiva. A najbolji dio je taj da se pri brzom hodanju prvo počne topiti dubinsko abdominalno masno tkivo.

Bolje raspoloženje

Američko društvo psihologa provelo je istraživanje u kojem su sudjelovali studenti. Pokazalo se da su oni koji su šetali svaki dan bili bolje raspoloženi i imali pozitivniji stav o životu.

Kreativnost

Osobe koje se bave poslovima koje zahtijevaju kreativnost, bit će produktivnije i kreativnije ako šeću. Upravo stoga se preporučuje, posebice u trenucima gubitka inspiracije, malo šetnje kako bi se potaknula kreativnost i "raščistio mozak" za nove ideje.

Preventiva mentalnih bolesti

Istraživanja su pokazala da se tijekom šetnje bolje povezuju razni dijelovi mozga te se tako smanjuje rizik od mentalnih bolesti u kasnijoj dobi.