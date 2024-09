Srbi otkrili koje su im hrvatske riječi najsmješnije i najčudnije: Neke naljutile Hrvate

Hrvatski i srpski jezik vrlo su slični te se mi sa našim susjedima možemo bez problema razumjeti. Ipak, postoje neke riječi koje su nam u potpunosti drugačije i koje mogu izazvati smijeh. Upravo takve riječi zanimale su i jednog korisnika Reddita koji je zamolio Srbe da napišu koje su im najsmješnije i najčudnije hrvatske riječi.

‘Pozdrav susjedi. Pričao sam jučer s prijateljem, studentom iz Srbije koji je došao u Hrvatsku na razmjenu na par tjedana. Baš smo se lijepo nasmijali i zabavili na njegove komentare o čudnim hrvatskim riječima i nazivima. Osobno, zanima me koje su po vama najčudnije hrvatske riječi i nazivi? Postoji li nešto što vam baš urnebesno zvuči?’, napisao je.

Bilo je tu svega u komentarima, a neke od riječi koje su spomenuli su: gumb, dupin, klokan, vrhnje, picek, cjepivo, nogostup, štakor, izvanredno stanje, plankton, picigin, zrcalo, tlak, dapače, sisavac, cvjetača, romobil i još mnoge druge.

‘Ništa mi nije smešno, ali mi ne leže neke reči baš najbolje. Recimo, stanice kao ćelije. Nije mi baš u duhu jezika. Interesantno mi je leće, da isto koristimo i kao telo koje prelama svetlost, a i mahunarku i jelo, samo mi zovemo sočivo. Sviđa mi se što, koliko god smešno ponekad zvuči, vaši lingvisti bar pokušavaju da smisle termin za nove tehnologije, trendove, zanimanja, dok naši samo preuzmu anglicizme’, napisao je jedan korisnik.

A, javio se i jedan hrvat: ‘Meni kao Hrvatu apsolutno nije jasna nova riječ koja zamjenjuje penis tj. spolni ud. Aj zamislite ovo - spolnik. Mislim, kužim porijeklo riječi, ali koji k***c je spolnik?’. ‘Tu riječ spolnik su uveli i u nove udžbenike iz biologije. Mlađi mi je brat to prošle godine učio za usmeno ispitivanje i kad me pitao što je to i gdje se nalazi, pojma blagog imao nisam. Mislio sam pola sata kako to da postoji dio muškog spolnog sustava za koji ja kao među ostalim muškarac, ali i osoba koja je to relativno nedavno učila nemam pojma. Tek nakon što sam potražio značenje na internetu, bilo mi je sve jasno. U jednu ruku ti je drago što nisi ispao debil jer ne znaš osnovne dijelove vlastitog tijela i to još pogotovo vlastitog spolnog sustava, a u drugi ruku sam bio jako ljut jer iz vedra neba uvode te nove nazive i samo zbunjuju i djecu i nas starije. Ono spolnik? Po nazivu to doslovno može biti bilo što vezano za spolni sustav, nikakve poveznice s penisom. Baš bezveze’, odgovorio mu je drugi.

‘Meni je "guba" kad vam je nešto kul i dobro valjda. Ne znam, mene odma asocira na gubavost u smislu bolesti. Ovamo kazemo tipa "aj sto bjezis od mene ka' da sam gubav". Sa druge strane "fakat" mi predobro zvuci, nekad to neironično koristim, jer mi se sviđa’, napisao je treći.

‘Meni je najčudnije što Hrvati nemaju fonetsku transkripciju nego strane reči pišu uglavnom na engleskom, kao da je to jedini strani jezik koji postoji. Dakle svoj maternji jezik ste učinili inferiornim u odnosu na engleski i još se na sve to sprdate sa srpskim jezikom zato što mi imamo fonetsku transkripciju kao da mi ispadamo glupi u celoj toj priči a ne vi’, napisala je jedna korisnica i zaradila dosta negativnih reakcija.

