Zagrepčanin preko Srbije išao u Grčku na more, zamalo ostao bez novca: 'Nasjeo sam na staru beogradsku foru'

Ivan iz Hrvatske ove godine odlučio je automobilom krenuti na putovanje od Zagreba do Grčke, usprkos savjetima prijatelja da izabere avion. Sa suprugom i djecom uputio se na ovo avanturističko putovanje, prelazeći nekoliko država kako bi stigao do svog odredišta, a usput je doživio brojne zanimljive situacije.

Put je, piše Blic, započeo iz Zagreba u ranim jutarnjim satima, oko 2:30, a granicu s Makedonijom prešao je oko 14 sati nakon nekoliko zaustavljanja. Leskovac u Srbiji bila je jedna od prvih stanica, gdje su uživali u poznatom leskovačkom roštilju i posjetili lokalni muzej. Nakon što su stigli u Ohrid, Ivan i njegova obitelj bili su impresionirani ljepotom grada i ljubaznošću lokalnog stanovništva.

Srbiju je posebno upamtio uslijed starog štosa koji su mu podvalili lokalni čistači cipela u Leskovcu. Ali ni to nije pokvarilo ugodan boravak, budući da su Leskovčani, pa i roštilj, popravili utisak. "Granicu smo prešli za nekih 15 minuta i nastavili dalje prema Leskovcu. Zašto baš Leskovac? Privukao me je jug Srbije, a posebno leskovački roštilj. U Leskovac smo stigli oko 9:40. Prva stanica bio je leskovački muzej, no na naše iznenađenje, kartice nisu prihvaćali, a dinare nismo imali.

Srećom, u obližnjem kafiću konobari su nam promijenili eure u dinare. Muzej nas je ugodno iznenadio svojom uređenosti. Nakon muzeja zaputili smo se u shopping, gdje sam nasjeo na staru beogradsku foru 'Imaš cigaru?'. Na kraju nam je taj čovjek očistio cipele i tražio 20 eura za taj posao. Malo previše, ali sam ipak dao pet eura za tu malu prevaru. Nakon shoppinga svratili smo kod 'Lakija' na roštilj, a potom smo nastavili put prema Makedoniji", prisjeća se on.

VEZANI ČLANCI:

Ivan je svoju priču podijelio na portalu Grčka.info, ističući da je putovanje kroz Makedoniju bilo posebno izazovno zbog loših puteva i brojnih naplatnih rampi. Iako su uvjeti vožnje bili teški, sve je to zaboravio kad je stigao do Peliona, mjesta na istočnoj obali Grčke, koje je opisao kao "pravo otkriće" ove godine.

Naravno, nije sve moglo proći savršeno. Put preko planine Pelion pokazao se prilično zahtjevnim. "Ako niste navikli na vožnju takvim putevima, čeka vas prilična muka. Za Zagrepčane, zamislite vožnju na Sjeme, ali umjesto uobičajenih 30 minuta, taj put traje sat i pol, ako ne i više", iznio je svoje dojmove.

Nakon deset dana provedenih u Grčkoj Ivan i njegova obitelj uputili su se prema Bugarskoj, gdje su posjetili Sofiju, grad koji ih je ugodno iznenadio. Putovanje su završili posjetom tvrđavi Golubac u Srbiji i kratkom šetnjom po Vukovaru prije povratka u Zagreb. Ukupni troškovi ovog dvotjednog putovanja iznosili su 2500 eura, od čega je 1323 eura otišlo na smještaj, 335 eura na gorivo i putarine, dok su ostatak potrošili na hranu, koktele, suvenire i izlet brodom.

FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ