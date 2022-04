Spriječite pojavu stjenica u domu i naučite kako ih prepoznati i riješiti ih se

Iako se obično svakih pet do deset dana hrane ljudskom krvlju, stjenice su vrlo otporne i mogu preživjeti do godinu dana bez hrane. Ženka stjenice polaže između 200-500 jaja koja su ljepljiva i 'prikače' se na sve, od namještaja do madraca; a ako se izlegu, obično unutar tjedan dana; mogu postati ozbiljan problem i ugroza za ljudsko zdravlje...

Stjenice su mali, ovalni, smećkasti kukci plosnatog tijela, veličine i boje sjemenke jabuke. Ljudi najčešće primijete više ugriza u skupini koji izgledaju kao sitne crvene izbočine s tamnom mrljom po sredini, obično po dijelovima tijela koji su izloženi dok spavamo; poput glave, ruku i nogu, a osim u madracima stjenice se često skrivaju i podnici, te u pukotinama drvenog poda ili u namještaju.

Ovo su, kako piše Mirror, znakovi na koje trebate pripaziti kako biste bili sigurni da oko vas nema stjenica:

Crvenkaste mrlje ili mrlje nalik hrđi

Budući da nas stjenice obično grizu kako bi se nahranile krvlju, male, crvenkaste i smećkaste mrlje na posteljini mogu biti zgnječene stjenice i sitne kapljice krvi.

Jaja ili izmet

Jaja stjenica su bijela i obično su u grozdovima, ali su vrlo mala pa ćete prije uočiti smeđe mrlje; izmet stjenica. Možete s malo vode provjeriti radi li se zaista o izmetu; ako se u doticaju s vodom razmazuje, jest.

Miris po plijesni

Miris koje ostavljaju stjenice sličan je mirisu stare pljesnive odjeće, a što je miris jači, broj stjenica je veći.

Kako spriječiti pojavu stjenica:

Stručnjaci iz MattresNextDay podijelili su savjete kako spriječiti pojavu stjenica: potrebno je oprati posteljinu barem jednom tjedno, prozračiti madrac jednom tjedno, često usisavati, jednom u tri mjeseca temeljito očistiti madrac, pobrinuti se da jedom u što manjem neredu i sobe noću držati hladnijima.

