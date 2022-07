Šorc, slip ili bermude, u čemu se muškarci kupaju ovoga ljeta?

Sjajna britanska povijesna serija “Sanditon”, nastala na temelju nekoliko poglavlja koje je Jane Austin napisala za istoimeni roman koji nije uspjela dovršiti, zapravo je, kao i sve što na naše televizijske programe dolazi s Otoka, minuciozna rekonstrukcija epohe. Zbog toga osvaja i sjajnim scenama s plaže koje otkrivaju koliko se svijet, a s njim i odijevanje, promijenio od vremena o kojima je pisala Austin, i danas mnogima omiljena književnica.

Najvažnija je udobnost

Naime, na toj famoznog plaži zamišljenog, novog, ladanjskog gradića koji se tek gradi dečki se kupaju ko' od majke rođeni, tek malo odmaknuti od dama i znatiželjnih pogleda. One pak na suhom ulaze u drvena, posve zatvorena kola, koja više nalikuju na kabinu za neku od metoda mučenja nego na uvod u uživanje u morskim radostima. Dame se u tim kolima zapravo presvlače u tadašnje ženske kupaće kostime, koji su ih pokrivali od početka vrata sve do stopala i nipošto nisu dozvoljavali da se ispod njih naziru konture tijela. Zatim su sluge ta ista kola odvlačili u more kako bi one mogle ravno iz njih uroniti u valove.

I dok čekamo da večeras na HTV-u počne druga sezona ove serije, doznajmo što će to dečki ovog ljeta nositi na našim plažama. Izbor se zapravo svodi na tri mogućnosti: slip gaćice, kupaće u obliku šorca na kojima centimetar ili dva varira dužina nogavica, a treća su opcija tzv. surferske hlače, tj. kupaće bermude, užih ili širih nogavica, koje uglavnom nose nedorasli tinejdžeri i – surferi. Pojedinačan izbor kakav viđamo na našim plažama dokazuje da je surfera najmanje, šorceva najviše, dok slip nose stariji muškarci, koje zaista više nije briga za dojam koji ostavljaju, ali i oni dobro izgrađenih i raspoređenih mišića, koji sav težak rad u teretani i postignutu raskoš žele i pokazati.

Novu kolekciju odličnih ljetno-morskih potrepština za muškarce nedavno je, na modnoj zabavi u Opatiji, predstavio modni duo Elfs. I njihova muška kolekcija kupaćih kostima pokazuje da su kreatori svjesni da najviše muškaraca igra na sigurno. Oni su tako predstavili kolekciju muških kupaćih šorceva, koji su danas za većinu muškaraca ipak najčešći izbor. No ovo su ipak posve osobiti kupaći šorcevi jer duo Elfs ponosi se svojom ekološkom sviješću pa su tako i kupaće hlačice za ljeto 2022. sašili isključivo od materijala izrađenih od recikliranih plastičnih boca. U konačnici su dobili jednostavne, ali i efektne komade, atraktivnog kroja, koji su izrađeni u šest različitih boja ili s prepoznatljivim uzorcima. A to su i šorcevi koji se jako brzo suše pa se u njima može i prošetati do neke terase na plaži, na kavu.

– Muška kolekcija šorceva sastoji se od šest modela kratkih hlačica za kupanje s vezicama i džepovima, u jednobojnim nijansama crne, maslinastozelene i tirkiznoplave za klasičare te s našim originalnim uzorcima bostonca (bostonski terijeri, omiljeni psi ovih kreatora koji su s njima svaki dan u atelijeru, op.a.), tattooa i maskirnim uzorkom za one koji se ne ustručavaju pokazati i ostaviti dojam – objašnjava Aleksandar Šekuljica.

Ivan Tandarić se nadovezuje: “Željeli smo i za plažu stvoriti univerzalne, bezvremenske komade koji se mogu nositi iz sezone sezonu i u kojima će se svi ugodno osjećati jer je tijekom ljeta na plaži ipak najvažnija udobnost i opuštenost. Gumbi kao strategija

I njihova kolekcija dokazuje da je razvoj kupaćih kostima, i muških i ženskih, zapravo mnogo više od mode pa i pravila pristojnosti te ovisi o razvoju tehnologije materijala. Zapravo je tek izum umjetnih vlakana, a posebno onih koja su tkaninama davala elastičnost, omogućio razvoj kupaćih kostima sličnih onima kakve danas nosimo. No taj se tehnološki skok u razvoju materijala dogodilo tek polovicom 20. stoljeća i tada se počinju izrađivati muški kupaći kostimi koji nisu bili od običnog platna.

Do tada su dečki nosili kupaće gaće koje su se na strateškim mjestima kopčale običnim gumbima kako se, na primjer pri skoku u more, ne bi vidjelo ono što treba ostati skriveno. Naravno, naše su bake i prabake dobro znale da, kada se platno smoči, ti gumbi i nisu neka posebno učinkovita zaštita.

