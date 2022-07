Bir Craft pivovara & pivnica nudi neočekivana jela: Chorizo kroketi koji su nastali slučajno i baklave sa sladoledom pravi su hit

Ako ni zbog čega drugog, onda u Harambašićevu ulicu kod Kennedyjeva trga u Zagrebu treba svratiti zbog chorizo kroketa. Grickalica napravljena od domaće chorizo kobasice, umaka i nekoliko tajnih sastojaka koje u Bir Craft pivovari & pivnici ljubomorno čuvaju za sebe ima potencijal da o njoj postanete ovisni. Uopće ne pretjerujemo, probajte, dođu s malo tartar umaka, pa se uvjerite sami.

– A zapravo je to jelo nastalo sasvim slučajno. Mi sve svoje meso koje ovdje nudimo prerađujemo sami, od prvog koraka. Od svinjetine s hrvatskih farmi tako radimo i chorizo kobasice. Kod jedne šarže imali smo tehničku neispravnost, no meso koje je ispalo jako ukusno bilo je šteta baciti. Pokušavali smo ga na neki način iskoristiti, kao paštetu, druge namaze i došli do kroketa koji su sada hit u pivnici, toliki da nam ih do jeseni i sljedeće ture kobasica nestane. Kroketi su daleko nadmašili popularnost samih kobasica od kojih ih pravimo – opisuje nam Adrijan Mamlić, vlasnik Bir Craft pivovare & pivnice svoje sve popularnije jelo.

Razigrani umaci

Kada smo prije oko dvije i pol godine zavirivali u prostor koji se tek pripremao da postane pivnicom, činili smo to entuzijastično jer mjesta gdje bi se nudilo domaće prerađeno meso s roštilja i domaće pivo nije bilo negdje u blizini. Za nas nije bilo sumnje da će mjesto biti hit i danas možemo reći da smo bili sasvim u pravu. Bir je sada jedno od najpopularnijih mjesta na području Maksimira i Peščenice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 06.07.2022., Zagreb - BIR pivovara & pivnica. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Posla ima puno, zaista ima. Gostiju je puno, vraćaju se, očito je publika prepoznala veliki posao koji se odradi prije nego naša jela i piva dođu na stol. Primjerice, na meniju su steakovi koji su ovdje pronašli brojnu publiku koja bez problema plati 590 do 640 kuna za kilogram 35-45 dana odležanog mesa. Bir odležava samo najkvalitetnije, pomno birane komade junica jer njihova masnoća hrani meso tijekom zrenja, stoga nude sočne steakove bogatog i intenzivnog okusa. Svježe meso bikova koristi se za burgere, a odležano za steak sandwich i odležane burgere. Svako meso koje poslužujemo prolazi neku dulju proceduru. Kada se radi o mesu za sendvič s pulled porkom, to je proces otkoštavanja, mariniranja, dimljenja tijekom devet sati i čupanja prije nego što se posluži u našem sendviču – kaže Mamlić dok s njim razgovaramo u dobro uređenoj pivnici koja je, što se izgleda tiče, neka mješavina tradicionalnog i industrijskog te osobnog štiha njega samog i osoblja što se očituje kroz različite detalje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 06.07.2022., Zagreb - BIR pivovara & pivnica. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Ispred i iza lokala dvije su terase s drvenim stolovima i klupama kamo je dozvoljeno doći i s ljubimcima, a koje se po potrebi zasjenjuju tendama. Razlika je što prednjom terasom dominira ostakljena pivovara u kojoj pripremaju vlastita piva, jedina koja i možete popiti u ovom lokalu. Uvijek je na raspolaganju nekoliko vrsta, klasičnih stilova poput lagera, india pale alea, pale alea ili ambera dobre kvalitete, sasvim u skladu s jelima koja su u Biru u ponudi.

– Pivo ima veliki udio u lokalu, ali pravi cilj bio nam je ljude motivirati da uz pivo nešto i pojedu. Uspjeli smo, imamo nešto publike koja dođe samo na pivo, dosta ga prodamo i kao “beer to go”, ali 99 posto gostiju uvijek nešto i pojede uz naša piva. Odmah u početku odustali smo od distribucije procijenivši da je rizik prevelik, a da bismo sigurno morali povećavati kapacitet pivovare. Ovako, sve pivo koje napravimo i prodamo, pivovara praktički stalno radi – govori nam Adrijan Mamlić koji je kuhanje učio u dva londonska restorana Gordona Ramsayja, Smokestaku i Ivy Chelsea Gardenu. I to se vidi.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Roštiljska jela koja spremaju u Biru daleko su od uobičajene roštiljske ponude u Zagrebu, koja je često doista neloša, ali ipak različita tek po detaljima. U Biru je razlika u pristupu, dodacima poput sjajnih umaka, izdvajamo majonezu s wasabijem, kao i izuzetnoj kvaliteti mesa i njegove pripreme. Primjerice, biftek od junećeg mesa s hrvatskih farmi spremljen na maslacu, ružmarinu, češnjaku, koji dolazi garniran s malo himalajske soli u pratnji béarnaise umaka, malo salate i lepinjom, prilična je senzacija. Naručili smo ga srednje pečenog, a pred nas je stigao lijepi, ravnomjerno pečeni komad mesa u gusanoj tavici koji smo gotovo pa mogli isjeći tek vilicom.

U Biru paze i na prezentaciju pa se sva jela poslužuju u odgovarajućim posudama, ukusno ukrašena, ali bez pretjerivanja, jednostavna i efektna. Raj za food blogere! A kod bifteka kao i drugih jela izgled je doista u skladu s okusima koje jelo nudi, s time da najčešće okusi odu još i dalje od vizualne prezentacije. Kada pred vas dođe steak sendvič od junetine koja je prethodno prošla proces odležavanja, mariniranja i sous vida, a riječ je o mesu posluženom u briošu sa sezamom na kojem je topljeni cheddar, malo se prenete jer se radi o povelikoj porciji koju prati ukiseljeni luk te krumpirić s kojima ne možete pogriješiti kod bilo kojeg jela. No ovaj se sendvič pojede doista lako, na vama je odabrati kako ćete ga konzumirati, kao klasični sendvič ili ćete ga narezati na komade.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Svaki ljubitelj mesa ovdje će sigurno pronaći nešto za sebe. Kao grickalica uz dobra piva preporučujemo jelo pod nazivom “Koka u sezamu”, to su pileći prutići sa sezamovim sjemenkama, vrlo lagani a dovoljno zasitni. Možete se odlučiti i za mazalice kojima okus pojačavaju efektne ukiseljene čili-papričice i pikantna kajmak-krema. Mesna plata jedna je od ukusnijih i isplativijih koje ćete pronaći u konkurenciji brojnih zagrebačkih roštiljskih restorana. Ili se jednostavno odlučite za pljeskavicu napravljenu od kombinacije junetine i svinjetine koja je zaista dobra ponuda u odnosu na uloženo. U Biru je jelovnik sveukupno i više nego dovoljan za svaku priliku i za svaki okus te zapravo vuče na višekratni posjet zbog dobrih burgera kao i tradicijskih jela poput bečkog od piletine ili marinirane vratine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 06.07.2022., Zagreb - BIR pivovara & pivnica. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Izvrstan lava-kolač

No za kraj smo ostavili drugi razlog zbog kojeg se također isplati doći u Bir Craft pivovaru & pivnicu, a to su deserti, jedan posebno. Naime, nude izvrstan lava kolač koji je od početka zaštitni znak ovog restorana. Ali baklava sa sladoledom ipak je nešto posebnije.

– Također smo se sami toga sjetili. Svi obožavamo baklave pa smo, naravno, napravili i svoju od domaćih sastojaka. A onda smo se sjetili da ovo jelo, kada se servira još toplo, može odlično funkcionirati s kuglom sladoleda. I ispalo je odlično, sada je naša baklava hit, jedno od jela zbog kojih ljudi dolaze – kaže Mamlić.

Možemo samo potvrditi. Nedjeljnu šetnju Maksimirom svakako malo produžite pa završite uz odličnu baklavu s neočekivanim sastojkom – sladoledom.

