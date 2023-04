Seks stručnjakinja o tome žele li žene pravu vezu i bliskost: 'Mi žudimo za tim da budemo nečije!'

Nedavno sam bila na otvaranju jednog vrlo otmjenog restorana, a bio je to jedan od onih događaja zbog kojih odmah požalite što niste obukli nešto bolje i što ste samo na brzinu 'složili' frizuru umjesto da ste si dali truda. Bilo je tamo puno manekenki i influencerica, a nijedna nije izgledala kao da ne može taj čas na modnu pistu, ispričala je seks stručnjakinja i kolumnistica Jana Hocking za NY Times. Muškarci su, dodaje, izgledali bogato, a žene mršavo.

"Pridružila sam se razgovoru s četiri vrlo privlačne žene, a sve su se žalile na svoje ljubavne živote. Jedna, koja je izgledala kao da je došla ravno sa snimanja Victoria's Secreta, se žalila da se njezin muškarac i dalje ne želi vezati, iako su već osam mjeseci zajedno. Druga se žalila na svoga dečka koji je i dalje inzistirao da "ne etiketiraju odnos kao vezu", iako već neko vrijeme skupa i žive. Tada sam doživjela šokantnu spoznaju; da čak i prelijepe žene zaglave u takozvanim odnosima situacijama!" (engl. situationships).

Za one koji su ne znaju što je, situationship se definira kao veza bez 'etikete' i zapravo je riječ o romantičnom dogovoru koji nije ekskluzivan i koji može, ali i ne mora prijeći u pravu vezu. S tom je definicijom na umu Hocking, kaže, počela razmišljati zašto bi bilo koji muškarac s očima to htio od tako prekrasnih žena, umjesto da ih moli da s njim budu u vezi, te čemu se onda uopće mogu nadati sve one prosječne djevojke kad čak i najljepše imaju problem s navođenjem muškarca na obvezivanje.

"To me pogodilo jer mi je baš nedavno jedan muškarac predložio takvu 'vezu', a sljedeći dan na poslu primila sam mejl od Tindera koja me obavještava da 'novi podaci kažu kako su žene te koje uglavnom traže takve neobavezne odnose. Tinder je otkrio da se žene u aplikaciji sve više traže 'ležeran, ali jasno definiran odnos, usredotočen na transparentnost i slobodu', te da pripadnice Generacije Z i Y (Milenijalci) danas čak četiri puta češće navode da su u takvom odnosu nego što je još u 2022. bio slučaj, pisalo je u izvješću s Tindera", priča.

Ipak, vez obzira na to, ističe Hocking, ona u svojoj srži iskreno vjeruje da žene žude za ljubavlju i privrženošću nekoga posebnog i da, koliko god to staromodno zvučalo, one zapravo žele biti nečije, pa je na tu temu odlučila provesti i vlastitu anketu, pitajući svojih 25.600 pratitelja na Instagramu bi li radije bili u vezi ili 'vezi situaciji'; i nevjerojatnih 73 posto je reklo u vezi. "Dakle, studiji Tindera kažem od****! i odbijam vjerovati da su romanse i ljubavne veze mrtve... možda će nam samo trebati malo više vremena da ih pronađemo ovih dana", zaključila je.

