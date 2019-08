Seks nakon srčanog udara? Stručnjaci poručuju: Itekako, produljit će vam život

Ako ste i pomislili odreći se seksualnog života, a imali ste srčani udar, istraživanje koje je trajalo pune 22 godine, pokazalo je kako to i nije dobra ideja.

Zapravo, održavanje seksualnog života nakon srčanog udara može vam produljiti život, pokazalo se.

U istraživanju provedenomu izraelu, a u kojem je sudjelovalo 1120 osoba mlađih od 65 godina, otkrilo se kako održavanje seksualnog života aktivnim nakon srčanog udara itekako utječe povoljno na zdravlje i produljuje život osoba koje su doživjele infarkt.

Oni koji su imali odnose češće od jednom tjedno imali su 33 posto manji rizik od prerane smrti nakon srčanog udara. Oni koji su se zadržali na jednom seksulanom odnosu u tjedan dana, u prosjeku, imali su 27 posto manji rizik.

Ali, i oni koji su imali odnose i prije srčanog napada, imali su bolje izglede da prežive. I žive dulje. I to od 8 do 12 posto u odnosu na one koji nisu bili seksualno aktivni godinama prije toga.

Osim toga, ovi posljednji, imali su i problema s povišenim tlakom, visokom razinom štetnog kolesterola, oboljevali su od dijabetesa i kroničnih bolesti godinama prije srčanog udara, što i nije bio tako čest slučaj kod seksualno aktivnih osoba, onih koji su se prepuštali strastima barem jednom tjedno.

Među ispitanicima, manje od polovice sudionika bilo je seksualno neaktivno godinama prije infarkta iako su živjeli sa svojim partnerima, a 94 posto je onih koji su održavali tjedne seksualne aktivnosti sa svojim partnerima i partnericama.

U godini prije nego su doživjeli srčani udar, 67 posto osoba nije imalo nikakvu fizičku aktivnost niti seksualne odnose.