RECEPT DANA Ne bacajte novac: Biljna mlijeka možete napraviti i sami, imamo 3 jednostavna recepta!

Mnogi ljudi vole mlijeko, no ne mogu uživati u njemu zbog zdravstvenih tegoba, najčešće intolerancije na laktozu. Zbog toga je sve više onih koji kao alternativu koriste biljna mlijeka. Na policama gotovo svake trgovine danas se mogu pronaći mlijeka od soje, zobi, riže, badema, pira, kokosa… Ovi napici ne sadrže laktozu, a bogati su drugim hranjivim sastojcima, kao što su kalcij, vitamin D, magnezij i željezo. U odnosu na kravlje mlijeko, koje se još uvijek najviše konzumira, sadrže manje proteina koje je potrebno nadoknaditi unosom drugih namirnica.

Ipak, mnogi će se složiti kako je najveća mana biljnom mlijeku to što je ono kod nas još uvijek poprilično skupo. Ovisno o vrsti, neka su biljna mlijeka čak i tri puta skuplja od kravljeg. No, dobra vijest je to što biljna mlijeka možete pripremiti i sami u vlastitoj kuhinji te tako uštedjeti koji euro. Potrebno vam je samo malo strpljenja te osnovni sastojci za pripremu. Izabrali smo za vas tri recepta za najpopularnija biljna mlijeka.

Rižino mlijeko: Za otprilike četiri litre mlijeka od riže potrebna vam je samo šalica riže te osam šalica vode koju možete zasladiti omiljenim prirodnim zaslađivačem.

Rižu kuhajte dok sasvim ne omekša, odnosno dok ne upije većinu vode te se pretvori u kašu. Nakon što je riža kuhana, ostavite je da se malo ohladi, nakon čega slijedi miksanje. Blender do pola napunite rižom iz lonca, te dodajte hladne vode do vrha blendera. Dobro izmiksajte i ponovite postupak s preostalom rižom. Potom izmiksanu smjesu dobro ocijenite preko gaze ili sitnog cjedila. I mlijeko je spremno za konzumaciju.

Ako želite mlijeko dodatno obogatiti, dodajte u njega malo cimeta ili vanilije, a ostatke riže nemojte baciti već ih dodajte voću za doručak ili napravite muffine.

Bademovo mlijeko: Ovo mlijeko mnogima je jedno od najdražih biljnih mlijeka jer ima specifičan okus, ali je i jedno od najskupljih u trgovinama. Puno jeftinije je pripremiti ga kod kuće. Za to će vam biti potreban jak mikser koji može usitniti bademe.

Prije miksanja, šalicu badema ostavite da se namaču u vodi, najbolje preko noći. Ujutro ih ocijedite i ubacite u blender, zajedno s četiri čaše hladne vode. Po želji možete dodati i malo meda, cimeta ili vanilije.

Miksajte sve dok se bademi potpuno ne usitne odnosno dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. Potom je procijedite kroz gustu gazu i mlijeko je gotovo. Kao i kod rižinog mlijeka, ostatke badema iskoristite za kolače ili žitarice koje pripremate za doručak.

Zobeno mlijeko: Zob je lako dostupna i vrlo jeftina namirnica, što se ne može reći za mlijeko od zobi koje je za mnoge još uvijek preskupo. No, i njega je moguće pripremiti kod kuće, i to poprilično jednostavno i brzo.

Šalicu zobu ostavite preko noći da se namače u hladnoj vodi. Ujutro je isperite, ubacite u blender i dobro izmiksajte. Potom u blender dodajte četiri šalice hladne vode, zaslađivač ili začine po želji te ponovno miksajte. Dobivenu smjesu procijedite kroz gustu gazu i zdravi napitak je spreman.

Napomena: Biljna mlijeka čuvajte u staklenim bocama u hladnjaku, a prije upotrebe ih promućkajte jer je moguće da sirovina od koje se proizvode padne na dno boce. Potrošite ih u roku od dva tjedna.

