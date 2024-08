RECEPT DANA 'Cucumber guy' osvojio TikTok: Njegove salate s krastavcima rade svi, evo i recepta

U posljednje vrijeme na TikToku svi su ludi za jelima s krastavcima. Sve je započeo Logan Moffitt, 23-godišnji kreator sadržaja iz Ottawe u Kanadi, koji je ovog ljeta preuzeo društvene mreže svojim desecima recepata s krastavcima na TikToku, a mnogi su isporbali njegove recepte, piše HuffPost.

"Kad god dobijem ideju, jednostavno je upišem u svoju aplikaciju za male bilješke", rekao je. Objasnio je i da stalno razmišlja kako se uobičajene namirnice s jelovnika mogu pretvoriti u salate od krastavaca.

Do sada je napravio nekoliko viralnih salata od krastavaca koje imaju okus tzatzikija, sadrže maslac od kikirikija i hrskavi čili ili su inspirirane Din Tai Fungom, tajvanskim lancem dim suma nagrađenim Michelinom. Moffitt je od prije poznat po tome što je dokumentirao svoju ljubav prema kuhanju i jedenju korejske hrane, zbog čega su ga obožavatelji hvalili kao "počasnog Korejca".

No unatoč njegovim beskrajnim varijacijama, Moffittov glavni sastojak je engleski krastavac ili krastavac iz staklenika. Moffitt vjeruje da su njegovi videi toliko popularni jer se radi o povrću koje većina ljudi lako može pronaći u trgovini. "Krastavci su stvarno dostupni, jeftini i zdravi. Drago mi je što je to prehrambeni trend u kojem može sudjelovati mnogo ljudi", rekao je.

Osvježavajuće salate od krastavaca za vrijeme ljeta ustvari nisu ništa novo, no ono što Moffittove recepte s krastavcima čini zabavnima je njegova metoda stavljanja svih sastojaka do ruba posude od jedne litre, a zatim njihovo protresanja bez da išta iscuri. Rekao je da ljudi mogu koristiti zdjelu za miješanje salate, ali da on preferira spremnik za van.

Moffitt je svjestan da njegov glavni sastojak vjerojatno neće potrajati u sezoni hladnog vremena. "Na TikToku sam već gotovo četiri godine, tako da sam vidio mnogo prehrambenih trendova koji dolaze i odlaze, a obično ne traju zauvijek", rekao je.

Zbog svojih je recepata dobio i nadimak, pa je sada poznat kao "krastavac tip". "To što me zovu cucumber guy ili cucumber boy ili kako god već, mislim da je to prilično sladak nadimak, tako da mi ne smeta", rekao je.

Za svoje recepte ne koristi formalne mjere, već "mjeri srcem", a ovo je njegov omiljeni recept za krastavce, koji sadrži i dimljeni losos te ima više od 20 milijuna pregleda.

Sastojci:

1 engleski krastavac

1 žlica umućenog krem sira (po želji)

1 porcija dimljenog lososa

1 glavica crvenog luka, sitno narezana

Polovica avokada

Malo kapara

Malo MSG (umami) začina

Malo začinske mješavine "Everything but The Bagel"

Priprema: U posudu narežite cijeli krastavac uz pomoć ribeža. Zatim nožem narežite dimljeni losos na komade i dodajte u posudu. Ribežom narežite malo crvenog luka, pa ga zajedno s avokadom dodajte u posudu. Zatim dodajte začine: malo kapara, sol, papar, malo MSG-a i začinsku mješavinu. Čvrsto zatvorite poklopac posude i snažno je protresite. Da bi se sastojci bolje sjedinili, možete dodati i krem sir. Sastojci bi trebali biti dobro izmiješani nakon maksimalno dvije minute tresenja. Za kraj, pokušajte jesti štapićima, kao što Moffitt radi u svojim videima.

