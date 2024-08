U Hrvatskoj kupio domaće maslinovo ulje, pa se iznenadio gestom prodavača: 'Ovo je Hrvatska'

Jedan Britanac, koji već tri godine živi u Hrvatskoj, na svom TikTok profilu @life.in.croatia podijelio je situaciju koju je doživio prilikom kupnje domaćeg maslinova ulja i koja ga je ugodno iznenadila. Naime, kako kaže, kupio je šest litara ulja po cijeni od 15 eura za litru u Benkovcu, ali to nije sve što je dobio.

Besplatno, kao dar, dobio je vrećicu luka, domaće bijelo i crno vino te vrećicu punu grožđa, šljiva i breskvi. "Vidite li koliko su dobri ljudi ovdje u Hrvatskoj? Baš su super", dodao je na kraju.

U komentarima su mu se javili mnogi Hrvati, pa je tako jedna korisnica napisala: "Takvi smo mi ljudi u Hrvatskoj, darežljivi, dobri, ljubazni", a druga dodala: "To je naš svit!" Treća je jednostavno napisala: "Bog mu da zdravlja", a četvrta osoba nastavila: "Naši dobri ljudi."

Naravno, kako to ide, brzo se u komentarima i razvila rasprava o cijeni ulja, koju je jedan od korisnika započeo: "15 eura za litru je previše. Za što koristiš to ulje?" No, mnogi su mu poručili da je navedena cijena realna, čak i niska jer inače se maslinovo ulje plaća po 20 eura, čak i u supermarketima. A, kreator videa napisao mu je: "Kupio sam blizu Benkovca, ne možeš niže od 15. Nisu imali masline ove godine."

VEZANI ČLANCI:

I dok Britanac voli svoj život u Hrvatskoj, postoji jedan problem koji nikako ne razumije. Naime, prilikom vožnje biciklom pokraj ceste nailazi na goleme količine smeća koje jednostavno tamo bacaju. "Ovo nije samo na jednom području, već doslovno svugdje gdje vozim bicikl, vidim da ljudi bacaju smeće posvuda. Ako ljudi mogu besplatno bacati smeće u kontejnere, zašto to ne učine? Ne razumijem zašto bacaju smeće na vlastitu zemlju. To je ludo", rekao je.