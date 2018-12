Raskošna zadarska gastro ponuda Mediterana kakav je nekad bio

Negdje u kamenjaru Dalmacije s kraja 18. stoljeća talijanski prirodoslovac i putopisac Alberto Fortis mora da je omamljen od jakog crnog vina, možda drevnog dobričića ili tribidraga, uživao u gostoprimstvu uglednog morlačkog kneza. Prethodno se na drveni stol poslužila peka od teletine i jelo se prstima. Iako nenaviknut na nedostatak manira, talijanski je gospodin s izrazitom naklonošću gledao na običaje i morlačku gostoljubivost, povjerovavši na kraju dugog dana i druženja u vještice, zloduhe, noćne utvare, vradžbine, vještice, vukodlake i vampire. Dobro se jelo u Dalmaciji oduvijek zalijevalo dobrim vinom i još boljim pričama.

Foto: Iva Perinčić

Dvjesto i nešto godina kasnije sve se promijenilo, ali je ljubav prema dobroj hrani, spizi, još na cijeni, pogotovo ako je začinjena pričom. Zadar u Dalmaciji nije izuzetak. Posljednjih desetak godina s turističkim i gastronomskim uzletom dobre su dalmatinske konobe, bistroi i restorani postali još bolji, a njihovi vlasnici i restoranski chefovi ponekad prave lokalne i nacionalne zvijezde. Preporuke koje su od glasovitih Michelinovih inspektora dobila dva zadarska restorana; opjevana Foša smještena ispod zadarskih bedema u kojima je UNESCO prepoznao veliku kulturnu vrijednost i rastuća zvijezda, restoran Kaštel ambijentalnog hotela Bastion, potvrda su tog truda, pažnje i želje za usavršavanjem koju sve češće iskazuju zadarski chefovi i viđeni restorani. A ima ih puno i na svakom su kantunu zadarskog poluotoka.

Foto: Iva Perinčić

Opjevani zadarski restorani i konobe

Tu je neveliko Malo misto s velikom i najugodnijom mogućom baštom u strogom centru, nadaleko poznata konoba Skoblar s pogledom na život koji se ovih dana odvija na Adventu u Zadru, cijenjeni restoran Bruschetta na korak od zadarske rive, šarmantni bistro Pjat u živopisnoj Varoši, bistro Art Gourmet Kalelarga s kojim počinje Kalelarga i završava svaka priča o slasticama, moderan i profinjen restoran 2Ribara koji upravo zbog ribe vole Korejanci i Japanci, restoran Stipe u domaćem ambijentu i domaćinom Stipom, preuređeni i redizajnirani restoran Kornat na drevnoj liburnskoj obali, Zadar Jadera u koji se ulazi s nogu, a teško izlazi, opjevana i raspjevana trattoria Canzona, restoran 4 Kantuna prema kojemu vode svi putovi, prodorni obiteljski bistro Pašta & svašta u kojem možete promatrati spremanje naručenog jela, najveći i najnoviji u povijesnoj jezgri restoran Nostalgie, pulsirajući Bon Appetit rustikalnog ambijenta i kozmopolitskih gastro novina, atraktivna konoba Dalmacija na Kapitoliju iznad zadarskog Foruma i profinjeni Proto Food&More s okusom tradicije. Još je važnije kako svaki od nabrojenih restorana u sklopu adventske manifestacije Đir po gradu nudi prigodne dnevne jelovnike u cjenovnom rasponu od 60 do 70 kuna, odnosno predjelo, glavno jelo i desert svakim danom do 18 sati, ili do isteka zaliha. A zalihe su najbolja preporuka za bilo koji izbor od spomenutih zadarskih restorana; one su lokalne, svježe, domaće i pomno birane te često sljubljene kao kreacija chefova ili modernizirana verzija domaće, mediteranske spize. Dio te ponude su i jelen i vepar s pljukancima od buče kojima društvo prave ramstek na podlozi od tartufa i kozica, kao i juha od čičvarde, punjene lignje na ribljem zrcalu i salata sa čvarcima. Također i teleći sotee s kozicama, pancetom i gnudima od skute. Nađe se tu i carpaccio od svježih gljiva na podlozi od rige i Grana padana, ili najmanje 15 vrsta bakalara kao prigodna blagdanska ponuda. Ponuda slastica nije skromna: kolač od limuna i ružmarina s domaćim rum punčem, Beze torta s kavom, vanilijom, čokoladom i lješnjacima, Pijani kesten i suhe smokve s cimetom u prošeku i vinu ili zadarska Kraljica Jelena s orasima, bademima i bijelom čokoladom.

Foto: Iva Perinčić

Blagdanske gastro manifestacije

Blagdanska ponuda u sklopu Adventa u Zadru i Đira po gradu nije samo restoranska nego i gastro manifestacijska. Tako je Đir po gradu već osmu godinu uzastopno u suradnji s Udruženjem obrtnika Zadar, Turističkom zajednicom grada Zadra, Hrvatskom gospodarskom komorom Zadar i Obrtničkom komorom Zadarske županije, do 15. siječnja 2019., u priču uključio Udrugu Eko-Zadar koja je održala sajam zdrave hrane i tradicijskih proizvoda Dani sunca na Narodnom trgu, dok će do 15. prosinca trajati 13. po redu manifestacija Naši mali gušti na zadarskom Forumu. Ove je godine samo lokacija nova, a sve drugo ostaje kao i ranije: puno izlagača, još više ukusnih i originalnih proizvoda te brojni mali gušti – sve ono što ovu manifestaciju već godinama čini vrlo posjećenom u ovo blagdansko vrijeme. U velikom šatoru koji će biti postavljen na Forumu posjetitelji će moći kupiti razne domaće proizvode čak 61 izlagača, od čega su njih 24 iz Zadarske županije, dok ostali dolaze iz drugih županija. Sajam ove godine ima i međunarodni karakter jer će se svojim radovima predstaviti i dva izlagača iz Slovenije. Prvi Naši mali gušti organizirani su 2006. godine i te su godine, na svom premijernom izdanju, okupili 35 izlagača s područja Zadarske županije. U proteklih 12 godina ta je brojka narasla do čak 870 izlagača iz cijele Hrvatske, kojoj je baš ovaj zadarski sajam bio prvi susret s tržištem, kupcima i konkurencijom. Raskošna ponuda ića & pića u vrijeme zadarskog Adventa ove godine dobila je i nikad sadržajniju ponudu na adventskim kućicama u kojima se, pored standardnih hot doga, vrhunskih burgera, toplih napitaka i žestica, nudi prigodni riblji meni, slavonski specijaliteti, sarme u pecivu, plate s pršutom ili domaće kobasice. Zadar je ovih adventskih dana pozornica dobre hrane.