Pravi zimski ručak: Pripremite pečeni buncek sa kiselim kupusom i restanim krumpirom

Postoji tih nekoliko jela koji se tradicionalno pripremaju samo u hladnije dane, a jedno od njih je buncek, kiselo zelje i restani krumpir. Ovo, mnogima omiljeno jelo nije komplicirano za napraviti, a super je što se može pripremiti veća količina pa ga možete jesti podgrijanog i dva dana zaredom.



Buncek možete kuhati ili peći, a možete se koristiti kombinacijom obje metode - tada ispadne savršeno.



Prvo operite cijeli komad i stavite kuhati u lonac napunjen vodom koju ste posolili. Dodajte jednu očišćenu glavicu luka, češnjak i papar u zrnu. Nakon što proključa, smanjite vatru i kuhajte 60 do 90 minuta, ovisno o veličini komada.



Ocijedite ga i posušite papirnatim ubrusom, a zatim ga stavite u posudu za pečenje i namažite svinjskom masti. Pecite otprilike pola sata na 220°C, dok kožica ne postane hrskava. Povremeno podlijevajte masnoćom u kojoj se peče.



Kada je buncek već pri kraju, stavite kuhati krumpir u kori i za to vrijeme pripremite kiselo zelje.

Stiglo je vrijeme struganja leda sa stakala auta: Napravite otopinu koja će led otopiti za par sekundi!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Operite ga, ocijedite i stavite u jednu posudu. Narežite luk na sitne kockice i karamelizirajte uz dvije žlice otopljenog šećera na svinjskoj masti. Kada je luk gotov dodajte zelje i miješajte. Nakon par minuta dodajte papar i kim, pa podlijte mlakom vodom ili temeljcem ako ga imate. Pirjajte na laganoj vatri dok kupus ne bude skroz mekan, savjetuju na Volim meso.



Osim dobrog krumpira, za restani je važno još par detalja. Ne dozvolite da se krumpir nakon kuhanja ohladi do kraja. Ocijedite ga i ostavite samo par minuta, pa ogulite koru. Prije toga već popržite sitno sjeckan luk. Krumpir nemojte rezati u posudu s lukom već ga usitnite rukom kako biste dobili nepravilne komade. Posolite ga, lagano pržite s lukom bez puno miješanja da se ne stvori kaša. Poklopite, ugasite vatru i ostavite da se lagano upari. To je to, sve je spremno za posluživanje!

Krumpire ne biste trebali izbaciti iz prehrane, čak niti ako želite izgubiti kilograme