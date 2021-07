Podijelila sretnu vijest da se zaručila za dugogodišnjeg dečka, pa je napali pratitelji: 'Ponižavaš se, znaš to?'

Jedna od najpoznatijih influencerica na Instagramu, Negin Mirsalehi, objavila je sretnu vijest - partner Maurits Stibbe ju je zaprosio tijekom putovanja po Italiji.



Predivan video gdje Maurits klekne i pita hoće li se udati za njega Negin je odmah podijelila s pratiteljima, ali umjesto čestitki i lijepih komentara, primila je dosta negativnih što ju je neugodno iznenadilo.

Još jedan par nije dobio reakcije kakve su očekivali nakon objava zaruka na Facebooku:

Naime, njezini pratitelji znaju da su ona i Mauri 15 godina u vezi, pa su njegovu prosidbu proglasili 'kasnom' i 'uvredljivom'. "Ne misliš li da te ne poštuje? Čekala si 15 godina na taj prsten", napisao je netko i objasnio da kada muškarac voli iskreno, ne čeka dugo da klekne pred ženu. "Poštuj i voli sebe, ako je toliko čekao, nije za tebe."



Influencerica iz Nizozemske nije mogla ignorirati ovakve komentare, pa je jedan od njih objavila i na storyju. "Većina zna zašto smo ovoliko čekali i ne, nije bilo zato jer on nije htio. Misliti da nemaš samopoštovanja jer si s nekim 15 godina, a niste u braku je zaista pogrešno. Znam da puno ljudi ima takvo mišljenje, ali me ovakvi komentari i dalje šokiraju", napisala je i poručila da nitko ne treba osjećati pritisak da mora imati djecu ili stupiti u brak, ako to u tom trenutku jednostavno ne želi.

Foto: Negin Mirsalehi/Instagram story screenshot

