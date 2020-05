Pitali susjede da im malo pričuvaju pse i mačku, pa nestali na godinu dana

Uvijek je važno biti u dobrim odnosima sa svojim susjedima.T ako znate da ćete imati nekog tko će vam pomoći kada vam je to stvarno bitno, što uključuje i brigu o kućnim ljubimcima dok vas nema doma. Jedan muškarac otkrio je da su njegovi susjedi zamolili njega i njegovu suprugu da im pričuvaju kućne ljubimce dok su oni na putovanju, a godinu dana kasnije oni se još uvijek nisu pojavili, prenosi mirror.co.uk.

Zamolili su ih da pričuvaju njihova dva njemačka ovčara i jednu mačku dok su oni u posjeti njihovoj umirućoj majci i punici na Tajvanu. Dali su im 500 dolara, oko tri i pol tisuće kuna, za hranu i brigu, ali godinu dana nakon još uvijek nisu došli doma. “Ne znam što se dogodilo s njima. Ne znam jesu li završili u zatvoru ili samo odlučili ne doći doma”, rekao je on.

“Danas sam otkrio da im je podrum poplavljen, što se vjerojatno dogodilo u posljednjih tjedan dana. Izgleda da je pukla cijev i cijeli podrum je uništen. Platio sam popravak cijevi i cijeli dan proveo čisteći vodu” ispričao je. Uz taj popravak, jedan od pasa trebao je operaciju te je on za sve potrošio nekoliko tisuća dolara svojih novaca. Stoga su, nakon godinu dana čuvanja ljubimaca, odlučili saznati što se dogodilo te pokušali pronaći svoje susjede.

Na njihovu žalost, prezime njihovih susjeda prilično je često, a njihovi profili na Facebooku su zaključani pa ih nisu znali kako ih kontaktirati. Poslušao je savjet prijatelja i otišao na policiju te nekoliko dana kasnije dobio poziv od svojih susjeda, koji su samo rekli da su se zadržali kod obitelji duže nego što su mislili. Također su rekli kako su zamolili brata od supruge da dođe pokupiti ljubimce, ali on to nikada nije napravio. Dali su mu dvije opcije - zadržati životinje ili pokušati doći do njezinog brata da ih skupi, sve uz naknadu za sve što su platili.

Na kraju je samo rekao: “Moja supruga i ja odlučili smo zadržati ljubimce. Mislim da nijedan od nas nije u mogućnosti odvojiti se od njih nakon ovoliko vremena.”

