Pazusi su vam tamni nakon brijanja? Možda je problem u vašoj koži, evo kako ga riješiti

Cilj brijanja su glatki pazusi bez dlačica, no problem često predstavljaju tamne mrlje koje nastaju kada se brijete. O čemu se točno radi? Koža ispod pazuha je jedinstvena jer je mekša, tanja i osjetljivija u usporedbi s drugim dijelovima tijela, rekla je dr. Kautilya Shaurya, certificirana dermatologinja. Često se naziva intertriginoznim područjem ili dijelom tijela gdje se dvije površine kože trljaju jedna o drugu. Pazusi su skloni trljanju, osobito ako ste skloni jakom znojenju ili nosite usku odjeću, piše HuffPost.

Također, budući da ispod pazuha postoje nabori, to može dovesti do zarobljene vlage i bakterija, zbog čega je područje podložno iritaciji. "Pazusi imaju visoku koncentraciju znojnih žlijezda i folikula dlake, što znači da koža ovdje doživljava više trenja i osjetljivija je na određene aktivnosti poput brijanja ili korištenja dezodoransa", rekla je Shaurya.

"Hiperpigmentacija u pazuhu često je rezultat post-upalne hiperpigmentacije", objasnio je dr. Hadley King, certificirani dermatolog iz New Yorka. U ovom slučaju, agresivno brijanje može "traumatizirati folikule dlake, što dovodi do iritacije, upale i, posljedično, post-upalne hiperpigmentacije", rekao je dr. David Li, certificirani dermatolog. Brijanje bez lubrikanta kao što je pjena za brijanje, gel za pranje tijela ili sapun također može biti krivac.

Kako je Shaurya objasnila, to povećava trenje između britvice i kože, uzrokujući veću iritaciju, posjekotine i ogrebotine koje dovode do upale i, na kraju, hiperpigmentacije. Nijansa vaše kože i tekstura dlake također mogu igrati ulogu u hiperpigmentaciji nakon brijanja. "Ako je nečiji osnovni ton kože tamniji, to sugerira da ima više melanina u koži, što znači da se više melanina oslobađa nakon traume ili mikroabrazija na koži", rekao je Li.

Slično tome, deblje dlake, kao i kovrčave, mogu biti sklonije iritaciji brijanjem i naknadnom gubitku boje. Konačno, nadražujući ili isušujući sastojci u antiperspirantima i dezodoransima potencijalno mogu izazvati upalu praćenu postupalnom hiperpigmentacijom, rekao je King. "Mogućnost iritacije može se povećati ako se ovi proizvodi nanose na svježe obrijanu kožu", dodao je.

Neki ljudi imaju genetsku predispoziciju za hiperpigmentaciju. Unatoč tome, postoji nekoliko pravila kojih se možete pridržavati kada je riječ o brijanju pazuha. Uvijek se brijte čistom, oštrom britvicom jer tupa može stvoriti trenje dok pokušava ošišati dlačice. "Rezultat je potezanje baze vlasi i folikula dlake, što može izazvati upalu i dovesti do postupalne hiperpigmentacije", rekao je Li. Prije brijanja, King je preporučio da provedete oko 10 minuta u toploj vodi da biste omekšali vanjski sloj kože, što olakšava uklanjanje dlačica i smanjuje rizik od posjekotina žiletom.

Također je dobro napraviti nježan i lagan piling toplom mokrom krpom ili blagim pilingom jer to pomaže u oslobađanju svih uraslih dlačica zaglavljenih ispod površine mrtve kože prije brijanja, rekao je King. Ako brijete pazuhe dok se ne tuširate, svakako uklonite sve proizvode s tog područja, poput dezodoransa i upotrijebite neku vrstu lubrikanta. Tijekom brijanja uvijek radite kratke, lagane poteze i krećite se u smjeru rasta dlačica. Izbjegavajte višestruke prolaze na istom području jer to može uzrokovati urastanje dlačica i ozljedu kože, rekla je Shaurya. I uvijek pazite da koristite čistu, oštru britvicu.

Što se tiče naknadne njege, pričekajte najmanje 15 do 30 minuta prije nanošenja dezodoransa da bi se koža oporavila. "Koristite nježnu hidratantnu kremu ili balzam nakon brijanja s umirujućim sastojcima poput aloe vere, glicerina ili vitamina E da biste hidratizirali kožu i smanjili iritaciju", rekla je Shaurya. Također, savjetovala je izbjegavanje proizvoda s alkoholom ili jakim mirisima, jer mogu isušiti kožu.

Ako ne postoji hormonska ili genetska komponenta vaše tamne boje ispod pazuha i doista je uzrokovana traumom ili iritacijom povezanom s brijanjem, postoji nekoliko načina za liječenje. Kreme za posvjetljivanje ispod pazuha sa sastojcima poput niacinamida, kojične kiseline ili vitamina C mogu pomoći posvijetliti tamne mrlje i ujednačiti ton kože, rekla je Shaurya. Samo treba znati da dolazak rezultata može potrajati i uvijek je dobro testirati proizvod da biste bili sigurni da je kompatibilan s vašim tipom kože.

Profesionalni tretmani, poput mikrodermoabrazije ili laserske terapije, također mogu biti učinkoviti u rješavanju upornijih hiperpigmentacija, objasnila je Shaurya. Održavanje odgovarajuće higijene i smanjenje trenja nošenjem široke, prozračne odjeće može spriječiti daljnje tamnjenje. Također možete razmotriti drugačiji oblik uklanjanja dlačica.

Manje je vjerojatno da će depilacija voskom, koja uklanja dlake iz korijena, i lasersko uklanjanje dlaka, koje cilja na folikul dlake i smanjuje rast dlačica tijekom vremena, uzrokovati tamnjenje kože jer ne uključuju ponavljajuće iritacije poput brijanja, rekla je Shaurya. Ako ništa drugo ne uspije, posjetite certificiranog dermatologa za individualizirani plan liječenja.