Pazite što radite: Ovih deset navika na društvenim mrežama tehnički su varanje!

Za monogamne parove nevjera se često smatra razlogom za prekid broj jedan. Varanje ima tendenciju tako duboko narušiti povjerenje da može potkopati osjećaj da ste uopće poznavali svog partnera. Postoje neki slučajevi varanja koji nisu dvosmisleni - spavanje s bivšim, na primjer, bilo bi neporecivo kršenje granica. Međutim, postoji i niz drugih postupaka koji mogu biti suptilnije zlokobni, ali lakši za opravdanje. Mnoge od ovih nijansiranih interakcija odvijaju se na društvenim medijima, gdje su pravila za neke manje jasna, piše Best Life.

Većina stručnjaka slaže se da je važno otvoreno komunicirati sa svojim partnerom o vašim očekivanjima, budući da online interakcije mogu imati niz tumačenja. "Navike društvenih mreža koje bi se mogle protumačiti kao varanje ili problematične u vezi uvelike variraju ovisno o granicama koje je par uspostavio, njihovim individualnim perspektivama i prošlim iskustvima", objašnjava Rachel Goldberg, MS, LMFT, osnivačica Rachel Goldberg Therapy.

VEZANI ČLANCI:

Niloufar Esmaeilpour, MSc, RCC, SEP, osnivačica i klinička direktorica za Lotus Therapy & Counseling Centre, slaže se da bi parovi trebali kopati duboko i razgovarati transparentno kada je u pitanju ova osjetljiva tema. "Pomalo je tanka linija između nevinih interakcija na društvenim mrežama i ponašanja koje bi se moglo protumačiti kao 'varanje'. Međutim, postoje određene aktivnosti za koje je vjerojatnije da će izazvati zabrinutost." Iako vam vjerojatno ne treba puno pomoći da shvatite koje bi vas radnje na mreži povrijedile ako bi vaš partner pretjerao, može biti korisno proučiti svoje navike kritičkim okom i vanjskom perspektivom. Imajući to na umu, ovo su radnje na mrežama koje se naširoko smatraju prevarom – i kako one zapravo mogu prekinuti vašu vezu.

Dopisivanje s bivšim ili bivšom: Neki se ljudi ne osjećaju ugroženo zbog toga što njihov partner komunicira s bivšim. Ako je to slučaj u vašoj vezi, nema ništa loše u kontaktu na društvenim mrežama s nekim s kim ste bili u vezi, pod pretpostavkom da je sadržaj razgovora uvijek primjeren. Međutim, ako se nađete u inboxu svog bivšeg na način koji bi vašem trenutnom partneru bio neugodan, to može predstavljati varanje. "Ponovno povezivanje s prošlim romantičnim interesima ili bivšim partnerima na internetu, osobito bez obavještavanja vašeg sadašnjeg partnera, može dovesti do toga da se osjećaju nesigurno", kaže Goldberg. Dodaje da bi se vaš partner mogao brinuti da mu nedostaju poželjne kvalitete koje ima vaš bivši ili se pitati žalite li zbog prekida vaše prošle veze.

Prikrivanje tragova: Esmaeilpour kaže da će svaki oblik tajne komunikacije obično izazvati veliku uzbunu, a to je osobito istinito ako je sadržaj razgovora intimne ili romantične prirode. "Ovo bi moglo djelovati kao izdaja", kaže ona. Ulaganje velikih napora u čuvanje te tajne obično će samo pogoršati bol. Natalie Rosado, LMHC, osnivačica i vlasnica Tampa Counseling Placea, kaže da ako se nađete u laži o tome s kim razgovarate, brišete poruke, brišete svoju povijest pregledavanja ili na neki drugi način prikrivate tragove, to je velika crvena zastavica. "Ne dopuštanje vašem partneru da vidi vaš telefon može značiti da nešto skrivate od njega", dodaje Goldberg.

Javno komentiranje tuđeg izgleda: Ako osjećate potrebu javno komentirati tuđi izgled, važno je shvatiti da bi se zbog vaših postupaka vaš partner mogao osjećati posramljeno, povrijeđeno ili izdano. "Čula sam toliko primjera ljudi koji su se svađali zbog javnog komentiranja nečijeg izgleda na Instagramu", kaže klinička socijalna radnica Genny Finkel, LCSW. "Ljudi prate različite strance, suradnike, prijatelje i poznanike na društvenim mrežama. Ne razmišljamo puno o komentaru na fotografiji poput 'dobro izgledaš' ili kažemo 'izgledaš tako lijepo.' Međutim, to može biti veliko kršenje granica ako ste u vezi i mnogi to smatraju prevarom", objašnjava ona.

GALERIJA: Izbjegavajte ih: Ovih 7 svađa može uništiti vašu ljubavnu vezu!

Održavanje tajnih računa na društvenim mrežama: Ako je jedan partner napravio račune na društvenim mrežama kako bi imao komunikaciju koju vi ne možete vidjeti, to je još jedan oblik emocionalne nevjere. Također može brzo eskalirati u manje dvosmislene oblike varanja ako se ta komunikacija prenese offline u stvarni život. "Posjedovanje računa na društvenim mrežama kojih vaš partner nije svjestan ili korištenje alternativnih profila za interakciju s drugima ili praćenje određenih računa ukazuje na nedostatak transparentnosti i poštenja u vezi", kaže Goldberg.

Flertanje ili seksualni razgovori: Nekim se ljudima povremeno flertanje može činiti relativno nevinim. Međutim, ako vaša komunikacija na internetu izgleda kao koketna, to je obično zato što vaše riječi otvoreno izražavaju interes za nekoga tko nije vaš partner. "Dok neki partneri mogu olako shvatiti blagi flert ili ga vidjeti kao nešto bezopasno, drugi ga mogu shvatiti kao vrlo jasnu povredu ekskluzivnosti", kaže Esmaeilpour. To može poprimiti još očigledniji pogrešan smjer ako vaša komunikacija postane seksualne prirode. “Upuštanje u seksualno eksplicitne razgovore ili flertanje s nekim tko nije vaš partner može se smatrati emocionalnom nevjerom”, upozorava Goldberg

Dijeljenje previše toga o vašoj vezi: Svatko treba odušak za obradu stvari koje se događaju unutar njihove veze - prijatelj od povjerenja, član obitelji ili terapeut bili bi sigurni izbori. Međutim, ako otkrijete da se otvarate nekome tko vas privlači o vašem partnerstvu, to bi moglo biti veliko kršenje granica. "Dijeljenje intimnih pojedinosti o vašoj vezi... može narušiti emocionalnu vezu između vas i vašeg partnera, što dovodi do prekida veze i osjećaja nepovjerenja", kaže Goldberg. Zapravo, ovo može stvoriti dvostruku izdaju: osim dijeljenja privatnih informacija o vašem partneru, također gradite intimni vanjski odnos. "Okretanje nekom drugom za emocionalnu podršku umjesto partneru može stvoriti osjećaje ljubomore i nesigurnosti", primjećuje Goldberg.

Lajkanje ili komentiranje nečije fotografije: Možda vrlo malo razmišljate o tome da lajkate nečiji selfie, ali taj "lajk" može izazvati problem za vaš odnos, pogotovo ako uspostavite obrazac odgovaranja na sadržaj jedne osobe, što može ukazivati ​​na trajan interes. "Konstantno lajkanje, komentiranje ili izravno slanje poruka kao odgovor na tuđe objave može se smatrati željama koje vaš partner ne ispunjava ili držanjem sebe otvorenim za druge opcije ako angažman dovede do nečeg daljeg", Goldberg kaže. Umjesto toga, zapitajte se dajete li nekoj osobi poseban tretman. Ako je odgovor potvrdan, to može značiti da trebate ponovno uspostaviti neke zdravije granice.

VEZANI ČLANCI:

Praćenje Instagram modela: Ako pratite Instagram modele isključivo zbog fizičke privlačnosti, to također može uzrokovati razdor u vašoj vezi. "Pratiti modele i lajkati njihove oskudne odjevne kombinacije može se smatrati varanjem", kaže Finkel. Međutim, napominje da je ovo jedna siva zona u kojoj je uobičajeno da se parovi ne slažu uvijek, stoga je važno razgovarati o svojim osjećajima prije nego što se pojavi problem. "Klijenti su često iznenađeni kada se njihovi partneri uzrujaju zbog toga što prate nasumične atraktivne osobe", kaže ona

Dijeljenje intimnih fotografija ili videa: Ako su stvari eskalirale do točke u kojoj jedan partner dijeli intimne fotografije ili videozapise, to se općenito smatra prevarom, kaže Goldberg. "Ova ponašanja mogu se smatrati problematičnim jer narušavaju povjerenje, iskrenost i predanost koji su temelj zdrave veze. Važno je da parovi otvoreno komuniciraju o svojim granicama u vezi s korištenjem društvenih mreža i da poštuju međusobne osjećaje i brige, “ dodaje ona.

Korištenje, ili čak samo preuzimanje aplikacije za upoznavanje: Ne morate fizički varati da biste prekinuli svoju vezu—preuzimanje aplikacije za spojeve signalizira namjeru varanja koja može biti jednako štetna. "Korištenje aplikacija ili web stranica za upoznavanje novih ljudi (osim ako prethodno nije dogovoreno u otvorenoj vezi) obično se smatra varanjem. Mnogi ljudi koriste platforme društvenih mreža kao vrata za diskretan pristup tim aplikacijama", kaže Rosado. Objašnjava da korištenje aplikacija za spojeve odaje nedostatak predanosti vezi, sugerirajući da jedan partner još uvijek traži druge opcije: "To može učiniti da se drugi partner osjeća podcijenjeno i nesigurno i može dovesti do pogoršanja emocionalne i intimne veze između partnera."

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'