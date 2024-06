Seksualna stručnjakinja pokrenula zanimljivu raspravu: 'Koji je rani znak da je osoba izvrsna u krevetu?'

Svatko želi imati nevjerojatan seks. Ali teško je znati kada će osoba biti dobra u krevetu, dok do toga zaista ne dođe. Srećom, postoje načini da se izbjegne razočaravajuće iskustvo. Prema stručnjakinji za ljudsku seksualnost Emily Morse, to sigurno možete prepoznati . Seks stručnjakinja iz SAD-a pokrenula je zanimljivu raspravu na X-u, nekadašnjem Twitteru, piše Daily Star.

U nedavnoj objavi Emily je upitala: "Koji je rani znak da je netko vjerojatno odličan u krevetu?" Pitanje je od tada prikupilo 105 400 pregleda.

Također je prikupio mnogo komentara obožavatelja koji su dijelili svoja mišljenja. Jedan je napisao: "Za mene je način na koji se netko ljubi općenito dobar pokazatelj." Drugi je dodao: "Dobro se ljubi i zna plesati", dok je treći komentirao: "Ugodno im je razgovarati (i slušati) otvoreno i iskreno o tome." Četvrti korisnik je primijetio: "Intenzivan kontakt očima. Mislim, intenzivan." Netko drugi je istaknuo: "Oni su po horoskopu škorpion."

Ali čini se da mnogi drugi nisu smatrali da postoji način da se to zna prije nego što do seksa uopće dođe. Jedan korisnik je priznao: "Ne postoji. Radi se o magiji trenutka i to ne dolazi s nikakvim znakom ili naprednim znanjem." "To nije moguće znati prije. Imala sam one koji su se dobro ljubili pa u krevetu baš i nisu briljirali", otkrila je jedna korisnica.

Ipak, neki smatraju da postoje znakovi u osobnostima ljudi koji otkrivaju je li netko dobar u krevetu:

Osjećate se povezanima s partnerom - dobar seks nije samo fizičko iskustvo, već osjećaj povezanosti obje strane ono je što stvari stvarno podiže na višu razinu

dobar seks nije samo fizičko iskustvo, već osjećaj povezanosti obje strane ono je što stvari stvarno podiže na višu razinu Samopouzdani ste - izgledati samouvjereno obično znači da ste dobri u onome što radite, a isto vrijedi i za seks

izgledati samouvjereno obično znači da ste dobri u onome što radite, a isto vrijedi i za seks Otvoreni ste za promjene - dobar ljubavnik često je otvoren za promjene i kreativan je u seksu

dobar ljubavnik često je otvoren za promjene i kreativan je u seksu Slušate svog partnera - seks je zajedničko iskustvo, pa je važno obratiti pažnju na ono što druga osoba želi

seks je zajedničko iskustvo, pa je važno obratiti pažnju na ono što druga osoba želi Ne žurite se - ključno je usporiti stvari i obratiti pažnju na detalje

ključno je usporiti stvari i obratiti pažnju na detalje Prihvaćate svaku priliku za seks - važna je dobra ravnoteža između spontanosti i prihvaćanja, pa ako kažete da više nego ne, čak i kad možda niste za to, postajete boljim partnerom u krevetu

važna je dobra ravnoteža između spontanosti i prihvaćanja, pa ako kažete da više nego ne, čak i kad možda niste za to, postajete boljim partnerom u krevetu Zaigrani ste u krevetu - eks je vrijeme za uživanje s partnerom, pa je zabava tijekom seksa siguran način da ga učinite ugodnijim

Istraživanje pokazalo: Evo kako vaš tip osobnosti utječe na to koliko se seksate!