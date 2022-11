Ovih pet pogrešnih vjerovanja i očekivanja mogu uništiti vašu sadašnju ili buduću vezu s partnerom

Većina standardnih vjerovanja o vezama, iako su dobronamjerna, potpuno su kriva. Očekivanja mogu dovesti do toga da imate ogroman popis kvaliteta koje vaš partner mora imati, a ponekad vam takva očekivanja mogu otežati pronalazak novog partnera ili pogoršati vezu sa sadašnjim partnerom. Dakle, bilo da ste u potrazi za nekim novim ili želite poboljšati trenutnu vezu, pokušajte odbaciti sljedećih pet pogrešnih vjerovanja, piše Reader's Digest.

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu`

Trebate se fokusirati samo na sebe

Iako ste možda zauzeti različitim obavezama i ispunjavanjem različitih ciljeva, ako želite imati zdravu vezu, morate joj posvetiti barem malo vremena. Neke zaista malene geste i znakovi pažnje kojima ćete pokazati partneru da vam je stalo mogu biti sasvim dovoljne. Mali pokazatelji pažnje izazivaju zahvalnost, a ona pojačava osjećaje povezanosti i zadovoljstva.

Ako na vezi treba raditi, onda nije prava

Svaka će veza kada tad zahtijevati da se na njoj radi. To može biti i kada se tek uselite zajedno i morate se uklopiti u dosadne navike jedno drugoga. Može biti i kada djeca dođu, ali i kada odu. Poanta je u tome da će se to sigurno dogoditi, no rad na vezi nije loš, dapače, on je zdrav i koristan i pokazuje da vam je stalo.

Seks bi trebao biti dobar i bez dodatnog truda

Seks je emocionalna aktivnost, ali fizičke korake treba savladati. Prvi put kada postanete intimni s novom osobom je uzbudljivije, samo zato što vaš mozak otpušta dopamin, kemikaliju za dobar osjećaj koja buja u novim iskustvima. Dugoročno, za dobar seks potrebno je vrijeme i praksa s pravim partnerom.

Prava veza će me usrećiti

Iako ljubav mijenja kemijski sastav mozga, ne može izliječiti depresiju, ne može vas baš uvijek učiniti sretnima, izliječiti stres, usamljenost ili nešto drugo. Svoje okolnosti doživljavamo kroz vlastitu emocionalnu prizmu. Međutim, moguće je da vas pogrešan odnos učini nesretnima. Biti s partnerom koji vas omalovažava, potkopava, ograničava vam da se viđate s prijateljima ili pokušava kontrolirati bilo koji drugi aspekt vašeg života, može uzrokovati istinsku patnju. Ako ste u ovoj situaciji, potražite pomoć. No, ako ste s dobrim partnerom koji vas voli i podržava, ne očekujte da će ljubav vaš život pretvoriti u konstantnu romantiku. Vaša sreća je vaša odgovornost.

Normalno je da me veza promijeni

Kada se osoba zaljubi, zapravo je zdravo da osjeti promjenu ili rast koji se događaju pod utjecajem novog partnera. Ovaj rast važan je čimbenik jer tako uključujemo drugu osobu u svoj život. Odupiranje nije idealno, no, ne treba niti pretjerivati u pokušajima da se potpuno stopimo sa svojim partnerom. Kako bismo postigli pravu ravnotežu, potrebna je doza autonomije, kao i doza intimnosti. Primjerice, možemo stvoriti neke nove navike, ali ne smijemo postati potpuno drugačija osoba.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: