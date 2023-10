Pedijatrica objasnila zašto neke bebe imaju veliku glavu u odnosu na tijelo: 'To je potpuno normalno'

Čak i ako nikada niste sami komentirali, vjerojatno ste čuli kako netko komentira da beba od prijatelja ili poznanika (ili čak njihova vlastita) ima veliku glavu. Pedijatrica iz Indiane dr. Janine Zee-Cheng kaže da, kada je u pitanju veličina djetetove glave, postoji širok raspon onoga što se smatra normalnim, no istina je da glave nekih beba izgledaju preveliko. „Glave beba su, u odnosu na ostatak tijela, zaista veće od glava odraslih, i to je normalno" rekla je Zee-Cheng. Objasnila je i da je ljudski mozak tako evoluirao, te da u odnosu na veličinu tijela imamo veći mozak od svih drugih životinja; a čak je triput veći od mozga našeg najbližeg rođaka primata, čimpanze. Zanimljivo je da je omjer mozga i tijela kod čovjeka zapravo najbliži omjeru kod glodavaca. Što se tiče varijacija u veličini djetetove glave, Zee-Cheng kaže da ih određuje genetika; pa roditelji s većom glavom imaju veče šanse imati dijete s većom glavom. "Klinički izraz za veliku glavu je makrocefalija i dijagnosticira se u svega dva do pet posto populacije", objasnila je. Ipak, kaže liječnica, postoje slučajevi kada veličina glave može ukazivati na neki problem, zbog čega pedijatri na svakom pregledu mjere i opseg bebine glave.

"Ako pogledate tablice rasta za dojenčad, vidjet ćete da im glava vrlo brzo raste u prvih nekoliko mjeseci života", kaže Zee-Cheng i dodaje da bi glava bebama trebala rasti čak oko centimetar tjedno. Liječnici mjere glave dojenčadi percentilana rasta; pa npr. dijete čiji je opseg glave u 50. percentilu ima veću glavu od polovice beba njihove dobi i manju glavu od druge polovice.

Percentil u koji spadaju mjere vašeg djeteta manje je važan od stope rasta koju liječnik vidi. Ako mjere vašeg djeteta u percentilima naglo skoče (ili opadnu), liječnik vas može uputiti neurokirurgu koji će dijete pregledati i možda naručiti snimanje kako bi se isključio medicinski problem.

"Ako je stopa rasta prebrza ili prespora, moći će se povezati s eventualnim problemima koji leže u pozadini", rekla je Zee-Cheng za Huff Post. Ipak, dodaje, ponekad velika glava novorođenčeta može na žalost biti uzrokovana slučajnom traumom ili zlostavljanjem, a oboje mogu uzrokovati pucanje krvnih žila. U tim slučajevima krv iz unutarnje ozljede uzrokuje neočekivani rast bebine glave.

"Drugi manje uobičajeni razlog prevelike glave je hidrocefalus, višak tekućine cerebrospinalnu tekućine u mozgu koju svaka osoba proizvodi. Kada je ta tekućina blokirana, vrši pritisak na mozak, što vrši pritisak na lubanju i uzrokuje povećanje glave", objasnila je, a liječenje bilo kojeg od tih stanja uvelike olakšava rana dijagnoza.

"Budući da dječje glave brzo rastu, i kosti lubanje se moraju prilagoditi, a ako postoje bilo kakvi problemi s načinom na koji se oblikuje djetetova lubanja najbolje ih je riješiti tijekom prvih godina djetetova života. "Kako beba raste, lubanja će se s vremenom spojiti, a onda postaje teže ispravljati stvari", objasnila je Zee-Cheng. "Ako se kosti bebine lubanje prerano spoje, to također može uzrokovati probleme i zahtijeva kirurško liječenje".

Ako ste zabrinuti oko veličine, oblika ili rasta bebine glave, pedijatrica savjetuje da se obratite svom pedijatru koji će vam odgovoriti na pitanja i dati vam uputnicu za stručnjaka ako su strahovi opravdani. "Roditelji bi uvijek trebali slušati svoju intuiciju jer ona rijetko kad griješi", rekla je Zee-Cheng.

