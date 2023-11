Ova pića piju najzdraviji ljudi na svijetu: Pijete li ih?

Jeste li znali da postoje mjesta diljem svijeta gdje je uobičajeno da ljudi dožive 100 godina, a ponekad i duže? Plave zone u svijetu pet su regija s najvećom koncentracijom stogodišnjaka, a istraživači su u tim zajednicama tražili tajne kako živjeti dulji život. Tih pet regija uključuje Nicoyu u Kostariki, Ikariju u Grčkoj, Sardiniju u Italiji, Loma Lindu u Kaliforniji i Okinawu u Japanu. Iako sve te regije imaju jedinstvenu praksu prehrane temeljenu na pristupu i lokalnoj kuhinji, među svima njima postoje zajedničke točke iz kojih možemo učiti, piše Eat This Not That.

Kava: Prvo na popisu je omiljeni napitak mnogih – kava. U područjima plave zone kava je neizostavni dio svakodnevne rutine. Istraživanja su pokazala da kava može imati brojne zdravstvene koristi, uključujući poboljšanje kognitivnog zdravlja, smanjenje rizika od bolesti povezanih sa starenjem, poput Parkinsonove bolesti i demencije, te pozitivan utjecaj na mršavljenje i smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2. Važno je napomenuti da ove koristi dolaze od same crne kave, bez dodanih šećera ili mlijeka.

Čaj: Svi stanovnici plavih zona redovito piju čaj. Zeleni čaj posebno je popularan zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti, uključujući potporu metabolizmu, snižavanje kolesterola i prevenciju određenih vrsta raka. Studije su također pokazale da redovita konzumacija čaja može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i doprinijeti dugovječnosti.

Crno Vino: U Sardiniji većina ljudi svakodnevno konzumira umjerene količine crnog vina. Ovo vino sadrži antioksidanse poznate kao polifenoli, koji štite krvne žile od oštećenja i pomažu u snižavanju LDL kolesterola. Ključno je napomenuti da se umjerenost u konzumaciji crnog vina kombinira s uravnoteženom prehranom i tjelesnom aktivnošću kako bi se postigao pozitivan učinak na zdravlje srca.

Voda: Iako su svi prethodno navedeni napici korisni za zdravlje, ne zaboravite na jednostavnu vodu. Stanovnici plavih zona, poput onih u Loma Lindi, često naglašavaju važnost hidratacije. Pijenje dovoljno vode pomaže tijelu u održavanju ravnoteže tekućina, eliminaciji toksina i obavljanju svih svojih funkcija. Kako stari, osjećaj žeđi može oslabjeti, pa je važno ostati posvećen unosu vode tijekom cijelog dana. Važno je napomenuti da je umjerenost ključna za sve ove napitke i da se svaki napitak treba konzumirati u skladu s individualnim potrebama i životnim stilom.

