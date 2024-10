Otkrila je trik kako da napravite više mjesta za suđe u perilici: Ljudi su oduševljeni

Imate previše posuđa za oprati, a premalo prostora u perilici? To može biti frustrirajuće, no punjenje perilice posuđa postalo je puno lakše nakon što je žena pronašla tajnu funkciju na svom kućanskom aparatu. Trik je otkrila žena u videu na Instagramu profilu Tru Earth, a pregledalo ga je tisuće ljudi, piše Mirror. "Tek danas sam saznala da moja perilica posuđa može ovo," napisala je.

Objavila je dva načina pomicanja držača pribora za jelo u određenim modelima perilica posuđa što ostavlja više mjesta za posuđe. Držač pribora za jelo postavljen je na stranu i na vrata perilice prije zatvaranja, ali se također može objesiti na donju ladicu perilice. Njezin savjet pogledali su mnogi koji su ga htjeli i sami isprobati na vlastitim kuhinjskim aparatima. "Imam istu perilicu posuđa i nakon tri godine napokon sam ovo napravila", napisala je jedna korisnica.

"Moj se drži na prednjoj strani police, ali nisam znala da može ići na vrata!", dodala je druga. "Moram ovo isprobati!!!", zaključila je treća. Iako su neki ljudi rekli da imaju isti model, bilo je i onih čiji kućanski aparat nije imao tu korisnu značajku. "Odmah sam otrčala do moje perilice posuđa. Tražila sam kuke, nema ih", napisala je jedna razočarana žena.

Neki su ljudi dovodili u pitanje ženinu metodu i pitali se zašto je to bilo potrebno. "Samo iz znatiželje, zašto bi netko to želio učiniti? Ne bi li sav pribor za jelo jednostavno ispao dok otvarate i zatvarate perilicu posuđa? A ako netko želi više prostora, može samo ukloniti držač pribora za jelo?", upitao je netko. No, odgovor je da pribor za jelo "ne ispada".

Držač pribora za jelo na vratima perilice omogućio je više prostora za prljave tanjure i zdjele. Postoji i trik kako spriječiti da vam čaše izađu zamućene iz perilice posuđa, a podijelila ga je jedna žena u Facebook grupi. Sve što trebate učiniti da bi vaše čaše zablistale jest upotrijebiti malo folije i staviti je na određeno mjesto unutar perilice posuđa. "Zvuči čudno, ali zgnječite malo limene folije i stavite je u pladanj s priborom za jelo. Čaše izlaze svjetlucave", objasnila je žena.