Otišla je na razgovor za posao u trgovački lanac koji imamo i u Hrvatskoj pa se šokirala pitanjima: 'To je protuzakonito'

Jedna je žena iz Srbije ostala neugodno zatečena na razgovoru za posao u lancu trgovina koje možemo pronaći i u Hrvatskoj. Naime, poslodavac joj je postavio pitanja na koja njoj nije bilo ugodno davati odgovor niti je znala jesu li ona zakonski dozvoljena. Branka je svoje iskustvo podijelila na društvenoj mreži Threads te brzo prikupila više od milijun pregleda i mnoštvo komentara.

‘Jučer sam bila na razgovoru za posao u trgovini MANA moda. Trgovina ogromna, puna štendera s garderobom. Kažem da sam došla na zakazani razgovor, žena koja tamo radi mi dade Upitnik firme da popunim prije nego što dođe HR (odjel ljudskih potencijala). Pitanja? Koje sam godište? Moj matični broj (sve zakonom zabranjena pitanja), onda još zanimljivije - kada sam posljednji put bila na specijalističkom liječničkom pregledu, od kojih bolesti bolujem, imam li djecu? Ako imam, koja su godišta djeca? I sve to za 54.000 din (461 euro)’.

Ispod su se brzo nanizali komentari, a mi vam prenosimo najzanimljivije. ‘Nisam baš nešto sigurna da li je zabranjeno tražiti jmbg, budući da prilikom zapošljavanja morate dati poslodavcu osobnu iskaznicu, ali ostala pitanja su kriminalna svakako’, napisala je jedna korisnica, ali druga se nije složila: ‘Kako misliš zabranjena pitanja? Valjda ljudi imaju pravo znati koga zapošljavaju. Tebi očigledno ne treba posao i još ti je mala plaća za početak???’.

‘I što si uradila? Ja bih od tog upitnika napravila aviončić’, napisala je iduća, a Branka joj je odgovorila: ‘Sve sam joj rekla. Prvenstveno da je protuzakonito tražiti matični broj, da su pretenciozna pitanja u Upitniku, da će ih netko tužiti zbog njega i da mi ne pada na pamet da radim za tu plaću o pod tim uvjetima’.

Jedan je upitao: ‘Sve razumijem, ali ovo za godište ne razumijem. Zar Vi ne kažete kad se predstavljate na razgovoru koliko imate godina? I zar to ne treba zapravo u životopisu pisati?’, na što Branka odgovora: ‘Ne. Nisi obavezan u CV-u napisati datum rođenja, a na razgovoru te ne smiju pitati’.

Javila joj se jedna korisnica koja radi u istoj poslovnici, ali u Hrvatskoj: ‘Radim u Mani, u Hrvatskoj doduše, vidim da ste Vi iz Srbije. Imamo tipizirane kadrovske upitnike, u koje možete i ne morate upisati svoj JMBG/OIB. To vas nitko konkretno neće tražiti do trenutka zaposlenja kada treba za prijavu na Mirovinsko i Poreznu. Godinu rođenja možete isto preskočiti, svi vidimo koliko tko cca ima godina kada dođe popuniti kadrovski. Ali da u kadrovskom pita kada ste bili na sistematskom, to ziher ne piše. Ili je to neko novo pravilo tamo ili ne znam, ali smisla nema. Realno, ne piše ništa ni za djecu. Svodi se sve na to da se upisu završene škole, iskustvo u prodaji/vođenju trgovine, profesionalne ambicije. Ispod potpis poslovođe, regionalne voditeljice i HR-a ukoliko dođe do zaposlenja. Tako da, nekako mi miriši da Vam se plaća nije svidjela nakon razgovora, pa eto, naklapate’.

‘Ništa to nije. Mene su pitali da li sam cijepljena i planiram li još rađati. Za manje od 54 tisuće dinara’, dodala je jedna, a iduća se nadovezala: ‘A da je za npr. 80 000, tada ne bi piskarala po Threadsu nego šutila i radila’.

‘Vidim da ovdje mnogi ne znaju svoja prava i to je jako tužno. Naravno da nemaju prava ništa od toga pitati. To nisu pitanja za razgovor za posao. Tek kad dođe do potpisivanja ugovora mogu tražiti osobnu iskaznicu i to je to. Pitanja o zdravstvenom stanju se ne postavljaju za glupi butik, već samo ako je to neophodno radi obavljanja posla. Ali našim ljudima je nenormalno normalno, pa otud i takva pitanja’, napisala je jedna korisnica.

