Osvojila je veliki dobitak na lutriji: 'Sada se moja obitelj ljuti na mene zbog moje odluke'

Jednu su ženu mnogi pohvalili zbog odluke da svoj dobitak na lutriji ne podijeli sa svojom braćom i sestrama, unatoč tome što je osvojila značajan iznos od kojeg bi svi mogli imati koristi. 34-godišnjakinja je otkrila da je srećku kupila iz hira, što joj je bilo prilično neobično. Na njezino iznenađenje, osvojila je jackpot, piše Mirror.

Iako nije riječ o ‘stotinama milijuna’ eura, potvrdila je da je to dovoljno da značajno poboljša svoj život. Podijelivši svoju priču na Redditu, rekla je: ‘Bila sam presretna. Prvo što sam napravila bilo je da sam nazvala mamu. Prvo je bila uzbuđena, ali onda je minutu kasnije počela govoriti: 'Pa, hoćeš li to podijeliti s obitelji?', prije nego što sam uopće obradila vijesti’.

Nadalje je objasnila da ima brata i sestru koji nisu bili uz nju kada joj je trebala pomoć oko autističnog sina. Nastavila je: ‘Moji brat i sestra uvijek su bili distancirani. Kad sam rodila sina (treba mu puno brige), uglavnom sam bila sama. Nisu mi ponudili pomoć i to me iskreno zaboljelo’.

‘Volim ih, ali morala sam proći kroz toliko toga sama. Mislim i moja mama, bila mi je podrška na svoj način, ali nikad nije bila tu na način na koji sam je trebala’, dodaje. Stoga je obavijestila mamu da svoj dobitak ne namjerava ni s kim dijeliti, već da će novac radije iskoristiti za sinovu budućnost te podmirenje računa i dugova.

No, njezina mama nije dobro reagirala na ovu vijest. Žena je dodala: ‘Ušutjela je, a zatim rekla: 'Pa, to je stvarno razočaravajuće.' To me jako pogodilo. Od tada su me moji brat i sestra nazivali sebičnim i govorili da sam dozvolila da ne novac promijeni, a čak mi je i mama natuknula da sam pohlepna te dodala da moj sin treba snažnu obitelj oko njega i da ja to kvarim svojim stavom’.

Žena sada preispituje svoj izbor - ali komentatori na njezinu objavu su je podržavali, a jedan je savjetovao: ‘Pazite na sebe i svog sina i uživajte! Vaši roditelji i braća i sestre trebaju biti sretni zbog vas i vašeg sina umjesto da budu ljubomorni! Također, čuvaj se jer imaš novca i znaj da ćeš steći mnogo novih prijatelja!’.

Drugi je rekao: ‘To je upravo razlog zašto ljudima nikad ne kažete da ste dobili na lutriji. Uzmete financijskog stručnjaka i riješite poreze, štednju i investicije itd. Čim netko sazna da ste dobili na lutriji, htjet će dio tog novca’. A treći je dodao: ‘Nisi nimalo grozna. Sin bi ti uvijek i zauvijek trebao biti prioritet. Priušti i sebi neko lijepo putovanje’.

