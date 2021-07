'Ostala sam trudna s drugim muškarcem tijekom putovanja s prijateljicom, suprug ništa ne zna'

"Karantena mi je teško pala, imala sam zahtjevnu godinu i bila sam iscrpljena. Čim su mjere malo popustile odlučila sam odvesti najbolju prijateljicu na putovanje u Portugal jer je prolazila kroz težak prekid s partnerom. Suprug mi je rekao da se opustim i zabavim, a ja sam to malo predoslovno shvatila", počela je pismo 36-godišnja majka dvoje djece psihoterapeutkinji Deidre Sanders.



Svake večeri odlazile su u istu bar i klub u kojem je upoznala jednog muškarca. Tijekom razgovora mu je dala do znanja da je udana, ali njega ta informacija nije pretjerano brinula. "Išli smo u smještaj nakon izlaska, zastali na plaži, poljubio me i... Već nekoliko sekundi kasnije seksali smo se na pijesku. Osjećala sam se užasno, nikada nisam prevarila supruga, ali nastavila sam svake večeri spavati s ovim muškarcem u njegovoj hotelskoj sobi. Govorila sam si da je to 'samo seks' i da je dobro što nemam nikakve osjećaje prema njemu."



Vratila se s odmora, dogovorila s prijateljicom da nikome neće reći što se dogodilo i nastavila svoju svakodnevnu rutinu. Nakon mjesec dana stigao je šok - kasnila joj je mjesečnica, a test za trudnoću potvrdio je njene strahove i sumnje - ostala je trudna.

Apokaliptični prizori iz Turske: Požari gutaju kuće, ljudi se guše u dimu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Suprug i ja spavali smo isti dan kada sam se vratila, dijete može biti i njegovo, ali i od muškarca iz Portugala. Trebam li mu reći istinu?", pitala je.



Deidre odgovara: "Koliko god bilo teško, trebala bi sve priznati suprugu. Iako vjeruješ prijateljici, nikada ne možeš biti sto posto sigurna da neće reći, a bilo bi grozno da suprug to sazna od nekoga drugoga. Povrijedit ćeš ga i povjerenje će biti narušeno, ali možete potražiti nekog dobrog bračnog savjetnika i popraviti stvari. S obzirom da si imala nezaštićeni spolni odnos, ne bi bilo loše posjetiti ginekologa i napraviti test na spolne bolesti."

Zarađuje 265 tisuća kn godišnje: Ona je najplaćenija ljubavnica na svijetu